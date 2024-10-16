Если победит оппозиция, начнется война с Россией
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили предупредил, что в случае победы на парламентских выборах оппозиции страна будет вовлечена в конфронтацию с Россией.
Как сообщает «Интерфакс», об этом Ш.Папуашвили заявил в беседе с журналистами.
"В резолюции Евросоюза мы впервые прочитали о требовании объявить санкции России. Об этом нам, представителям властей, ранее заявляли в кулуарах европейских структур. Оппозиция без всякого сомнения выполнит это требование и спровоцирует военное противостояние с Россией", - заявил Папуашвили.
Он обратился с призывом к избирателям "принять ответственное решение, чтобы не голосовать за войну и развал страны".