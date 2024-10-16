Если победит оппозиция, начнется война с Россией

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили предупредил, что в случае победы на парламентских выборах оппозиции страна будет вовлечена в конфронтацию с Россией.

Как сообщает «Интерфакс», об этом Ш.Папуашвили заявил в беседе с журналистами.