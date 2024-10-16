USD 1.7000
EUR 1.8510
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Украина вот-вот потеряет еще три города
Новость дня
Украина вот-вот потеряет еще три города

Если победит оппозиция, начнется война с Россией

об этом заявляет сам спикер
18:44 2650

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили предупредил, что в случае победы на парламентских выборах оппозиции страна будет вовлечена в конфронтацию с Россией.

Как сообщает «Интерфакс», об этом Ш.Папуашвили заявил в беседе с журналистами.

Шалва Папуашвили

"В резолюции Евросоюза мы впервые прочитали о требовании объявить санкции России. Об этом нам, представителям властей, ранее заявляли в кулуарах европейских структур. Оппозиция без всякого сомнения выполнит это требование и спровоцирует военное противостояние с Россией", - заявил Папуашвили.

Он обратился с призывом к избирателям "принять ответственное решение, чтобы не голосовать за войну и развал страны".

Trendyol и Temu убивают малые и средние карго-компании в Азербайджане
Trendyol и Temu убивают малые и средние карго-компании в Азербайджане главная тема
20:01 1038
Нетаньяху передумал. Израильская ПРО не готова к ударам Ирана
Нетаньяху передумал. Израильская ПРО не готова к ударам Ирана что происходит?
14:03 5854
На кону и судьба Молдовы
На кону и судьба Молдовы haqqin.az из Кишинева
18:19 2119
Переход к «зеленой экономике» и вызовы азербайджанской экономики
Переход к «зеленой экономике» и вызовы азербайджанской экономики статья концептуальная
19:45 479
Российская армия выступит на Корейском полуострове?
Российская армия выступит на Корейском полуострове? война миров
11:48 4306
Нефть пошла вниз… Из-за того, что Нетаньяху передумал
Нефть пошла вниз… Из-за того, что Нетаньяху передумал
19:54 782
В Баку показали указ Шаха Исмаила Хатаи
В Баку показали указ Шаха Исмаила Хатаи
18:59 2962
Украина вот-вот потеряет еще три города
Украина вот-вот потеряет еще три города наш обзор
16:14 6363
Турция готовится к рывку на Ближнем Востоке
Турция готовится к рывку на Ближнем Востоке наша корреспонденция
02:01 10346
Гектары гранатовых садов под водой
Гектары гранатовых садов под водой видео
18:08 3364
Зеленский дал союзникам три месяца
Зеленский дал союзникам три месяца
17:48 3040

ЭТО ВАЖНО

Trendyol и Temu убивают малые и средние карго-компании в Азербайджане
Trendyol и Temu убивают малые и средние карго-компании в Азербайджане главная тема
20:01 1038
Нетаньяху передумал. Израильская ПРО не готова к ударам Ирана
Нетаньяху передумал. Израильская ПРО не готова к ударам Ирана что происходит?
14:03 5854
На кону и судьба Молдовы
На кону и судьба Молдовы haqqin.az из Кишинева
18:19 2119
Переход к «зеленой экономике» и вызовы азербайджанской экономики
Переход к «зеленой экономике» и вызовы азербайджанской экономики статья концептуальная
19:45 479
Российская армия выступит на Корейском полуострове?
Российская армия выступит на Корейском полуострове? война миров
11:48 4306
Нефть пошла вниз… Из-за того, что Нетаньяху передумал
Нефть пошла вниз… Из-за того, что Нетаньяху передумал
19:54 782
В Баку показали указ Шаха Исмаила Хатаи
В Баку показали указ Шаха Исмаила Хатаи
18:59 2962
Украина вот-вот потеряет еще три города
Украина вот-вот потеряет еще три города наш обзор
16:14 6363
Турция готовится к рывку на Ближнем Востоке
Турция готовится к рывку на Ближнем Востоке наша корреспонденция
02:01 10346
Гектары гранатовых садов под водой
Гектары гранатовых садов под водой видео
18:08 3364
Зеленский дал союзникам три месяца
Зеленский дал союзникам три месяца
17:48 3040
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться