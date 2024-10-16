Российские войска подходят к Купянску
18:53 1133
Российским войскам осталось 6 километров до города Купянска Харьковской области, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
"До Купянска нам осталось 6 километров", - сказал он.
Отметим, что в последние недели на фоне дезорганизации украинского фронта и ограниченности военных и человеческих ресурсов Киева, российская армия прорывается на Донбассе и занимает населенные пункты Украины.
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