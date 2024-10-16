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Украина вот-вот потеряет еще три города
Новость дня
Украина вот-вот потеряет еще три города

Российские войска подходят к Купянску

18:53 1133

Российским войскам осталось 6 километров до города Купянска Харьковской области, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

"До Купянска нам осталось 6 километров", - сказал он.

Отметим, что в последние недели на фоне дезорганизации украинского фронта и ограниченности военных и человеческих ресурсов Киева, российская армия прорывается на Донбассе и занимает населенные пункты Украины.

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