В Баку показали указ Шаха Исмаила Хатаи

В Национальном музее истории Азербайджана состоялась презентация указа от 1508 года основателя государства Сефевидов, Шаха Исмаила Хатаи (1487-1524).

Уникальный документ был приобретен в этом году гражданином Азербайджана на аукционе Christie's в Англии и передан в дар Национальному музею истории Азербайджана. Документ был подписан Шахом Исмаилом Хатаи 4 июля 1508 года (25 сафара 914 года по лунной хиджре). Указ по вопросам собственности написан на персидском языке, в стиле "гара шикесте" и подтвержден печатью Хатаи.

В своем выступлении замминистра культуры Фарид Джафаров заявил, что возвращение в Азербайджан и хранение образцов историко-культурного наследия, принадлежащих азербайджанскому народу, всегда находится в центре внимания Баку.