Австралия отдает Украине танки, которые уходят на запчасти
19:06 1064
Австралия передаст Украине десятки устаревших танков Abrams, сообщила австралийская телекомпания ABC.
По ее данным, Австралия выведет из эксплуатации 49 танков M1A1 Abrams и передаст их Киеву. При этом отмечается, что некоторые машины нуждаются в ремонте и их можно будет пустить на запчасти.
"Эти танки обеспечат Вооруженным силам Украины большую огневую мощность и мобильность", - приводит телекомпания слова министра оборонной промышленности, по делам международного развития и Тихого океана Пэта Конроя.
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