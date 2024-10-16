Австралия отдает Украине танки, которые уходят на запчасти

Австралия передаст Украине десятки устаревших танков Abrams, сообщила австралийская телекомпания ABC.

По ее данным, Австралия выведет из эксплуатации 49 танков M1A1 Abrams и передаст их Киеву. При этом отмечается, что некоторые машины нуждаются в ремонте и их можно будет пустить на запчасти.

"Эти танки обеспечат Вооруженным силам Украины большую огневую мощность и мобильность", - приводит телекомпания слова министра оборонной промышленности, по делам международного развития и Тихого океана Пэта Конроя.