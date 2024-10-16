Переход к «зеленой экономике» и вызовы азербайджанской экономики

Парижское соглашение установило новую траекторию для развития мировой экономики и укрепило глобальный макротренд на декарбонизацию. В ответ на возрастающий ущерб от экологических катастроф страны и корпорации внесли коренные изменения в свою экологическую политику. Азербайджан как член международного сообщества напрямую участвует в большинстве инициатив в этой сфере. Но учитывая, что задачи, связанные с устойчивым экономическим развитием, носят планетарный масштаб, они могут быть решены только совместными действиями всех заинтересованных сторон.

Уязвимость азербайджанской экономики Для экономики и финансового сектора Азербайджана риски, связанные с климатическими и экологическими факторами, а также с различными социальными аспектами, вполне насущны как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Климатические риски, такие как повышение температуры воздуха и изменения в уровне осадков, влияют на частоту и интенсивность наводнений, засух, оползней и тепловых волн, что повышает уязвимость экономики и, соответственно, благосостояния населения. Данные риски также не пройдут бесследно и для активов на финансовых рынках, для государственных и частных инвестиций. Если, в частности, рассмотреть влияние на банковский сектор, то негативные последствия засухи и нехватки воды для сельского хозяйства могут отразиться на качестве портфеля банков в этой области. А посему в долгосрочной перспективе риски перехода, вызванные глобальными вызовами по декарбонизации и их влияние на экономику Азербайджана, включая финансовую систему, станут неизбежными. Учитывая глобальные вызовы, связанные с низким уровнем углерода и декарбонизацией, обязательства Азербайджана по сокращению парниковых газов, безусловно, поддержат устойчивое развитие и создадут важную основу для ускорения перехода к ненефтяной экономике. Азербайджан, полностью осознающий себя неотъемлемой частью международной экологической повестки, активно участвует в формировании «зеленого» финансового рынка, осуществляя вектор экологического развития для достижения устойчивого роста на фоне загрязнения окружающей среды, снижения объемов природных ресурсов и растущего спроса. Что, в свою очередь, требует внимательного изучения зарубежного опыта в области перехода к «зеленому» финансированию.

План действий Центробанка Не случайно, в утвержденных президентом Ильхамом Алиевым «Национальных приоритетах социально-экономического развития Азербайджана на 2030 год» пятым приоритетом обозначена «Чистая окружающая среда и страна «зеленого роста». В этом документе значительное внимание уделяется внедрению экологически чистых технологий, стимулированию переработки отходов и восстановлению загрязненных территорий, а также конкретно поставлены задачи по расширению применения экологически благоприятных «зеленых» технологий. Центробанк Азербайджана (ЦБА) приступил к реализации Плана действий по Дорожной карте устойчивого финансирования (2022-2025), который считается важным шагом в поддержке программы «зеленого» развития. Хотя в Азербайджане еще не проведен полноценный анализ «зеленых» финансовых инструментов, предполагается, что диверсификация активов также может способствовать росту средств. Будущее ESG (экологические, социальные и управленческие факторы – ред.) в Азербайджане зависит от ряда факторов, включая усовершенствование законодательства, информированность общественности и интересы компаний и инвесторов. Развитие и укрепление правовой базы могут стать основополагающими для прогресса в области ESG. А введение обязательной отчетности по показателям устойчивости в Азербайджане может способствовать активному внедрению среди компаний практик ESG. В Азербайджане разработка систем и стандартов для оценки объема и воздействия «зеленого» финансирования имеет решающее значение для отслеживания прогресса в развитии данного направления. Для достижения этой цели целесообразно создать методологию мониторинга и оценки рынка «зеленого» финансирования. Нельзя выбирать между экономическим ростом и защитой окружающей среды, поскольку обе эти цели можно достичь одновременно, что будет способствовать экономическому прогрессу и охране окружающей среды.

Что такое «зеленые налоги»? Развитие рынков «зеленого» финансирования важно не только для мобилизации финансовых ресурсов и обеспечения необходимых инвестиций в целях устойчивого развития страны, но и для управления финансовыми рисками, связанными с окружающей средой и изменением климата, включая улучшение финансовой устойчивости. «Зеленые» или экологические налоги — это финансовые меры, которые правительства многих стран мира внедряют для стимулирования устойчивых практик и предотвращения действий, наносящих ущерб окружающей среде. Они направлены на изменение экономического поведения компаний и частных лиц, удорожая действия, наносящие вред экологии, и делая более привлекательными экологически чистые альтернативы. В качестве примера углеродных налогов можно привести сборы на пластиковые пакеты и традиционные налоги на промышленные загрязнители. Цель состоит в том, чтобы интегрировать экологические затраты, связанные с производством и потреблением, и поспособствовать таким образом формированию более «зеленой» экономики. Включая все эти расходы в рыночные цены товаров и услуг, «зеленые» налоги мотивируют предприятия и частных лиц сокращать негативное воздействие на окружающую среду. Основная цель «зеленых» налогов — способствовать экологической устойчивости, предотвращать вредные действия и поддерживать экологически чистые практики. Помимо прочего, эти налоги создают финансовые преграды для поведения, которое приводит к загрязнению и истощению ресурсов, а также изменению климата. «Зеленые» налоги способствуют также увеличению стоимости действий, наносящих ущерб окружающей среде, побуждая тем самым предприятия и частных лиц обращаться к более устойчивым альтернативам.