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Нефть пошла вниз… Из-за того, что Нетаньяху передумал

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К 19:30 по бакинскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,32 (0,43%), до $73,93 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,41 (0,58%), до $70,17 за баррель.

Накануне обе марки упали в цене более чем на 4% после появления в Washington Post сообщения, что Израиль не намерен атаковать нефтяную инфраструктуру Ирана. При этом напряженность на Ближнем Востоке остается высокой, и дальнейшая эскалация может оказать поддержку ценам на нефть.

"Будет удивительно, если наценка с учетом геополитического риска исчезнет в обозримом будущем, - отметил аналитик Julius Baer Норберт Рюкер. - Без учета геополитического шума и колебаний в настроениях мы ждем излишка предложения на рынке к началу 2025 года".

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