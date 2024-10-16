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Trendyol и Temu убивают малые и средние карго-компании в Азербайджане

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Ульвия Худиева, собкор
20:01 1054

За последние год-два выход на рынок Азербайджана таких крупных торговых on line платформ, как Trendyol и Temu, создал серьезные трудности для местных малых и средних карго-компаний, которые либо были вынуждены свернуть свою деятельность, либо находятся сегодня на грани закрытия.

Как рассказал в интервью haqqin.az Ялчин Оджагвердиев, директор компании «Ocaq Express», работающей на рынке с 2021 года, чтобы сохранить бизнес, его компания была вынуждена перестроить логистику. Сегодня она доставляет грузы из Турции более экономичным маршрутом – вначале автотранспортом в Нахчыван, а уже затем самолетом - в Баку. С апреля компания выполнила по этому маршруту 48 рейсов. Но несколько дней назад Главное таможенное управление Нахчывана уведомило отечественные карго-компании, что вскоре сухопутные перевозки будут прекращены, и дало им время конца недели, чтобы они могли вывезти оставшиеся товары со своих внешних складов.

Азербайджанские перевозчики на грани банкротства

«Наш главный офис в Баку и филиал в Нахчыване работают на основании официальных лицензий, - подчеркнул Оджагвердиев. - Представители таможенного управления сообщили, что дальнейшая доставка грузов с внешних складов будет возможна только самолетами из Стамбула в Баку. Никаких дополнительных объяснений или четко озвученных причин нам не дали».

По словам директора компании «Ocaq Express», если раньше значительные объемы грузов делали авиаперевозки из Стамбула в Баку относительно выгодными, то с приходом на рынок крупных онлайн-платформ эти объемы резко сократились:

«Сегодня стоимость авиаперевозки зависит не только от веса груза, - объяснил он. - Наш склад находится в Игдыре, доставка товаров оттуда в Стамбул требует значительных затрат и времени. В Стамбуле аренда склада для хранения в месяц грузов до 600 килограммов становится просто нерентабельной. А ведь к ним добавляются расходы на доставку в аэропорт, таможенные сборы, дополнительные платежи за объем, а также фиксированная ставка в 200 долларов вне зависимости от веса груза».

Оджагвердиев подчеркнул, что, в отличие от сухопутных доставок, авиаперевозка требует отдельной транспортировки таких товаров как парфюмерия или аэрозоли.

Письмо Нахчыванской таможни

Судя по статистике, за последние полтора года в Азербайджане обанкротились около 75 процентов малых карго-компаний. По словам Оджагвердиева, лишь порядка десяти фирм, схожих по объемам перевозок с «Ocaq Express», могут продолжать работу только благодаря маршрутам через Нахчыван. В противном случае они также будут вынуждены закрыться.

Предприниматель добавил, что эти же компании готовы перевозить грузы через Иран с использованием грузовиков, если это позволит им продолжить деятельность.

Оджагвердиев обвинил крупные онлайн-торговые платформы в нарушениях правил честной конкуренции. По его словам, занимаясь откровенным демпингом, они ставят местные транспортные компании на грань банкротства.

«Азербайджанские перевозчики не могут конкурировать с этими платформами или продавать товары через другие магазины, - утверждает он. - Министерство экономики должно следить за рынком, чтобы не допускать искажений конкурентной среды».

Крупные компании занимаются откровенным демпингом, они ставят местные транспортные компании на грань банкротства

Оджагвердиев также признал, что задержки в доставке грузов, вызванные различными препятствиями, чинимыми госведомствами, вызывают недовольство клиентов.

«Сейчас мы срочно занимаемся доставкой грузов в Баку, - сказал Оджагвердиев. - Руководители других компаний находятся в аналогичном положении — ведь от этой работы зависят десятки людей. Мы в стрессе и с тревогой ждем решения наших проблем».

После обращения редакции haqqin.az в Государственный таможенный комитет нам сообщили, что проводят анализы для оказания оперативной помощи в обеспечении соблюдения норм, регулирующих экспресс-доставки и почтовые отправления.

Мы также задали вопросы Государственной службе по антимонопольной деятельности и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики, представители которой пообещали ответить на них в скором времени.

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