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Москва хочет примирить Грузию с Абхазией и Осетией

20:27 249

Москва заинтересована в нормализации отношений между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, рассчитывает, что позитивные подвижки в позиции Тбилиси найдут свое отражение на предстоящих переговорах и приведут к конкретным результатам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия как участник Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье и ближайший сосед Абхазии, Грузии и Южной Осетии кровно заинтересована в нормализации отношений между указанными государствами. Москва готова как в многосторонних, так и в двусторонних форматах всемерно этому содействовать", - сказала она на брифинге в Москве.

Мария Захарова

По словам официального представителя России, "говорить о подвижках по этим сюжетам, по этим направлениям пока не приходится с учетом сохраняющихся принципиальных различий в подходах сторон и сложившихся в регионе геополитическим реалий".

Однако, как подчеркнула Захарова, "прозвучавшие недавно из Грузии заявления о намерении принести народу Южной Осетии извинения за развязанную режимом бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в августе 2008 года войну вселяют определенные надежды".

"Рассчитываем, что соответствующий настрой найдет отражение в работе грузинской делегации в ходе предстоящих раундов Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье", - сказала официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, "очень важно при этом отмечать, что и в Сухуме, и в Цхинвале тоже готовы к тому, чтобы перевернуть такую трагическую страницу в истории отношений с Грузией".

Захарова высказалась за то, чтобы "перевернуть эту страницу в истории отношений с Грузией с акцентом на закрепление прозвучавших заявлений о конкретных практических делах, прежде всего, заключения юридически обязывающих соглашений о неприменении силы со стороны Тбилиси".

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