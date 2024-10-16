Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"

"Ханкенди - это территория Азербайджана".

Об этом заявила в среду, 16 октября в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова в ответ на провокационный вопрос армянского журналиста о якобы сносе исторических кварталов на освобожденных территориях Азербайджана.

"Как я понимаю, речь идет о территории Азербайджана. Там действуют законы этой страны", - сказал официальный представитель России.

М.Захарова также особо отметила, что если речь идет о памятниках культуры, есть международные организации, которые занимаются подобными вопросами, к ним и можно обратиться... "Есть ЮНЕСКО, которая сотрудничает со странами по различным направлениям. Этот вопрос точно не должен быть адресован нам», - цитирует haqqin.az М.Захарову.