Байден позвонил Зеленскому... и выделил еще полмиллиарда долларов

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета вооружений на общую сумму $425 млн, включающего дополнительные средства ПВО. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Сегодня президент объявил о предоставлении Украине пакета военной помощи на сумму $425 млн, в который вошли дополнительные средства ПВО, боеприпасы класса "земля - воздух", бронетехника и критически важные боеприпасы, необходимые для удовлетворения насущных потребностей Украины", - сообщили в Белом доме. * * *

Американская администрация в среду объявит об очередном пакете военной помощи для Украины, у президента США Джо Байдена запланирован телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов. "Президент Байден в ближайшее время, если уже не поговорит с президентом Зеленским, то объявит о новом значительном пакете помощи Украине в области безопасности", - сказала она.