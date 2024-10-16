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Украина вот-вот потеряет еще три города

Байден позвонил Зеленскому... и выделил еще полмиллиарда долларов

21:33 986

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета вооружений на общую сумму $425 млн, включающего дополнительные средства ПВО. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Сегодня президент объявил о предоставлении Украине пакета военной помощи на сумму $425 млн, в который вошли дополнительные средства ПВО, боеприпасы класса "земля - воздух", бронетехника и критически важные боеприпасы, необходимые для удовлетворения насущных потребностей Украины", - сообщили в Белом доме.

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Если даже Байден не позвонит Зеленскому

Американская администрация в среду объявит об очередном пакете военной помощи для Украины, у президента США Джо Байдена запланирован телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

"Президент Байден в ближайшее время, если уже не поговорит с президентом Зеленским, то объявит о новом значительном пакете помощи Украине в области безопасности", - сказала она.

Жан-Пьер добавила, что заседание контактной группы по координации поставок оружия Киеву на уровне глав государств и правительств, которое должно было состояться на авиабазе Рамштайн в Германии в октябре, будет проведено в ноябре.

Пресс-секретарь сказала, что Байден во время будущей поездки в Германию не будет встречаться с Зеленским. "У них не будет возможности встретиться, пока Байден находится в Европе, и это одна из причин, по которой президент звонит Зеленскому заранее", - отметила она.

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