9 медалей сборной Азербайджана в первый день «Мингачевирской регаты-2024»

Завершился первый день международного турнира «Мингачевирская регата-2024», организованного совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией гребли на каноэ и гребле Азербайджана (AKAF). Перед началом соревнований делегация федерации и официальные гости посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Мингачевире и возложили к нему цветы, почтив его память.

Затем начались соревнования. Сборная Азербайджана завершила первый день турнира с девятью медалями, в том числе с двумя золотыми, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми. Амиль Рамазанов завоевал первую золотую медаль для азербайджанской команды в одиночном заплыве на 500 метров среди спортсменов 2006-2007 годов рождения на байдарке.

Среди спортсменов 2008-2009 годов рождения Алимурад Гаджизаде завоевал серебряную медаль в одиночных заплывах на дистанциях 500 и 1000 метров на байдарке. Дуэт Нияз Маликов и Эльвин Алиев занял третье место среди спортсменов 2008-2009 годов рождения в парном заплыве на 500 метров. Также среди спортсменов 2008-2009 годов рождения Джавид Велизаде завоевал бронзовую медаль в одиночном заплыве на 1000 метров на каноэ.

Азербайджанские спортсмены также взяли награды в академических соревнованиях гребцов 2006-2007 годов рождения на дистанции 1500 метров: Нурлан Пашаев завоевал золотую медаль, Джахангир Мамедли – серебряную, а Мухаммад Нифтуллаев – бронзовую. Среди спортсменов 2010-2011 годов рождения в академической гребле в одиночном заплыве Магомед Гасанов занял третье почетное место на дистанции 1000 метров.