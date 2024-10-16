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В последний раз о возвращении армян в Карабах

21:03 2472

«Азербайджанская сторона предоставляла возможность армянскому населению Карабаха вернуться в свои дома».

Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, в среду, 16 октября, отвечая на вопрос армянского журналиста о восстановительных работах, которые Азербайджан проводит в Ханкенди.

М.Захарова отметила, что речь идет о территории Азербайджана, где действуют законы этой страны.

«Мы неоднократно комментировали и подчеркивали конструктивные шаги, которые были направлены на предоставление возможности населению, которое покинуло родные места, туда вернуться. Мы этот вопрос ставим в ходе двусторонних контактов с азербайджанскими коллегами и получаем соответствующие разъяснения, пояснения… Я еще раз хочу подчеркнуть, возможность для возвращения была предоставлена», - сказала дипломат.

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