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Украина вот-вот потеряет еще три города

«Сабах» проиграл грекам в Кубке Европы

Отдел спорта
21:12 564

Азербайджанский баскетбольный клуб «Сабах» потерпел второе поражение в Кубке Европы.

Сегодня в Бакинском дворце спорта чемпион Азербайджана принимал греческий клуб «Марусси» и уступил со счетом 70:82.

Эти команды, а также бельгийский «Спиру» и шведский «Норчепинг» выступают в группе «G». В первом матче «Сабах» проиграл в гостях бельгийцам - 81:82. Следующую игру подопечные Римаса Куртинайтиса проведут 23 октября дома против «Норчепинга».

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