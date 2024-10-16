«Сабах» проиграл грекам в Кубке Европы

Сегодня в Бакинском дворце спорта чемпион Азербайджана принимал греческий клуб «Марусси» и уступил со счетом 70:82.

Эти команды, а также бельгийский «Спиру» и шведский «Норчепинг» выступают в группе «G». В первом матче «Сабах» проиграл в гостях бельгийцам - 81:82. Следующую игру подопечные Римаса Куртинайтиса проведут 23 октября дома против «Норчепинга».