В Армении снова анархия и угроза госпереворота

В Армении вновь разгорелся политический кризис и заговорили о вероятности переворота. Новую хаотичную ситуацию вызвала вчерашняя словесная перепалка в парламенте. «Если окажется, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не контролирует ситуацию, то внутрипартийные склоки в один прекрасный день обрушат пирамиду власти». Об этом в интервью Sputnik Армения заявил армянский политолог Сурен Суренянц, комментируя произошедший накануне инцидент в ходе слушаний в армянском парламенте. Накануне в парламенте Армении разгорелся скандал из-за словесной перепалки главы Следственного комитета, экс-главы спецслужб Аргишти Кярамяна с депутатом от правящей партии - "Гражданский договор" Овиком Агазаряном. Как сообщают армянские СМИ, инцидент вызвал широкий общественный резонанс, а также спровоцировал слухи о возможной скорой отставке Кярамяна. В конфликт оказался вовлечен и глава парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян.

"Без преувеличения, поведение Кярамяна является посягательством на конституционный порядок. Если Пашинян не решит кадровую проблему очень быстро, не уволит его, то может назреть переворот. Возможно, депутаты, замешанные в протекционизме, если это не было голословным утверждением, должны быть лишены иммунитета и подвергнуты уголовному преследованию. В таком случае, возможно, люди поверят, что Никол Пашинян держит ситуацию под контролем. В противном случае, повторюсь, это приведет к тому, что эта грызня в один прекрасный день обрушит пирамиду власти", - подчеркнул Суренянц. На его взгляд, инцидент в парламенте говорит об одном — противоречия внутри власти становятся непреодолимыми. По наблюдениям политолога, это не первое конфликтное проявление между разными ветвями власти. Однако подобное подчеркнутое проявление мы видим впервые. И это лишь вершина "айсберга" назревающего разлада внутри власти, что свидетельствует об ее ослаблении, говорит Суренянц. "Вчерашнее поведение Кярамяна, его замечание о том, что "в этой стране еще не родился человек, способный сделать мне замечание" — это "перчатка", брошенная не только в адрес депутата от "ГД", но, если угодно, в адрес политического руководства, оппозиции, рядовых граждан", - утверждает Суренянц.