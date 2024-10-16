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В Армении снова анархия и угроза госпереворота

21:16 2060

В Армении вновь разгорелся политический кризис и заговорили о вероятности переворота. Новую хаотичную ситуацию вызвала вчерашняя словесная перепалка в парламенте.

«Если окажется, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не контролирует ситуацию, то внутрипартийные склоки в один прекрасный день обрушат пирамиду власти». Об этом в интервью Sputnik Армения заявил армянский политолог Сурен Суренянц, комментируя произошедший накануне инцидент в ходе слушаний в армянском парламенте.

Накануне в парламенте Армении разгорелся скандал из-за словесной перепалки главы Следственного комитета, экс-главы спецслужб Аргишти Кярамяна с депутатом от правящей партии - "Гражданский договор" Овиком Агазаряном. Как сообщают армянские СМИ, инцидент вызвал широкий общественный резонанс, а также спровоцировал слухи о возможной скорой отставке Кярамяна. В конфликт оказался вовлечен и глава парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян.

В Армении межклановая борьба выплеснулась на поверхность

"Без преувеличения, поведение Кярамяна является посягательством на конституционный порядок. Если Пашинян не решит кадровую проблему очень быстро, не уволит его, то может назреть переворот. Возможно, депутаты, замешанные в протекционизме, если это не было голословным утверждением, должны быть лишены иммунитета и подвергнуты уголовному преследованию. В таком случае, возможно, люди поверят, что Никол Пашинян держит ситуацию под контролем. В противном случае, повторюсь, это приведет к тому, что эта грызня в один прекрасный день обрушит пирамиду власти", - подчеркнул Суренянц.

На его взгляд, инцидент в парламенте говорит об одном — противоречия внутри власти становятся непреодолимыми. По наблюдениям политолога, это не первое конфликтное проявление между разными ветвями власти. Однако подобное подчеркнутое проявление мы видим впервые. И это лишь вершина "айсберга" назревающего разлада внутри власти, что свидетельствует об ее ослаблении, говорит Суренянц.

"Вчерашнее поведение Кярамяна, его замечание о том, что "в этой стране еще не родился человек, способный сделать мне замечание" — это "перчатка", брошенная не только в адрес депутата от "ГД", но, если угодно, в адрес политического руководства, оппозиции, рядовых граждан", - утверждает Суренянц.

Экспертная оценка Сурена Суренянца

«Внутрипартийную "свару" уже становится невозможно скрыть от широкой общественности».

"Выяснилось, что то, о чем говорила оппозиция, и за что ее клеймили, на самом деле оказалось правдой. Оказалось, что в Армении реально есть протекционизм, поскольку депутаты настаивали на этом, и выяснилось, что СК, в свою очередь, в качестве "дубины" использует ряд уголовных дел, чтобы заставить замолчать того или иного депутата", - заключил эксперт.

По всей видимости, в армянской власти развернулась межклановая борьба, и члены одной из противоборствующих групп, образно выражаясь, в качестве "судей", "допрашивали" остальных участников парламентских слушаний.

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