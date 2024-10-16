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Украина вот-вот потеряет еще три города

Россия просит у Казахстана самолеты

21:24 1731

Российские власти ищут помощи дружественных стран с организацией внутрироссийских пассажирских авиарейсов из-за угрозы дефицита самолетов у отечественных перевозчиков. Минтранс ведет переговоры о привлечении авиакомпаний Казахстана к перелетам внутри России, сообщил в среду глава ведомства Роман Старовойт.

Как сообщает Интерфакс, речь идет о так называемых каботажных перевозках, когда иностранная авиакомпания осуществляет полеты между населенными пунктами другой страны. В России такое право на данный момент имеют только отечественные авиаперевозчики. «Возможность разрешения каботажных перевозок рассматривается на фоне дефицита авиапарка», — пояснил Старовойт. Он добавил, что переговоры ведутся и с другими странами, но не стал их называть.

Перед началом войны флот российских авиакомпаний насчитывал 850 самолетов, а к началу 2023 года сократился до 736 лайнеров, согласно оценкам консалтинговой компании Oliver Wyman. Из-за санкций, запретивших поставлять в Россию западные самолеты и запчасти к ним, по прогнозам OW, к 2026 году число доступных лайнеров может уменьшиться вдвое.

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