Израиль оставил 360 тысяч ливанцев без воды

Доступ к пресной воде прекращен для 360 тысяч граждан Ливана из-за повреждения объектов водоснабжения от израильских ударов. Об этом сообщается в заявлении представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Ливане.

"Не менее 28 объектов водоснабжения были повреждены в ходе конфликта, в результате чего более 360 тысяч граждан, преимущественно на юге Ливана, лишились доступа к пресной воде", - говорится в сообщении.