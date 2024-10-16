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Украина вот-вот потеряет еще три города

Израиль оставил 360 тысяч ливанцев без воды

21:31 639

Доступ к пресной воде прекращен для 360 тысяч граждан Ливана из-за повреждения объектов водоснабжения от израильских ударов. Об этом сообщается в заявлении представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Ливане.

"Не менее 28 объектов водоснабжения были повреждены в ходе конфликта, в результате чего более 360 тысяч граждан, преимущественно на юге Ливана, лишились доступа к пресной воде", - говорится в сообщении.

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