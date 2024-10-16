Полчища гусениц напали на Баку
Пригороды и ряд районов Баку подверглись нашествию полчищ гусениц. Насекомые облепляют стены домов и перила балконов, проникают в подъезды и торговые объекты на первых этажах.
Как сообщили редакции haqqin.az жители одного из домов в Ясамальском районе, гусеницы буквально повсюду – на деревьях, фасадах зданий, на лестницах в подъездах… Через лазейки они проникают в квартиры, ползают по стенам, падают с потолков на головы жильцов, в посуду, на развешанное для сушки белье…
Одна из жительниц с дочерью страдают инсектофобией (патологическая боязнь насекомых – ред.), и при виде гусениц в подъезде у них начинается острая аллергическая реакция.
«Из-за гусениц моя дочка испытывает панические атаки, плохо спит и перестала есть», - жалуется мать.
В беседе с корреспондентом haqqin.az Джебраил Агаев, директор Апшеронской опытной станции НИИ защиты растений и технических растений Министерства сельского хозяйства Азербайджана, призвал жителей домов, подвергшихся «гусеничным атакам»… не паниковать и не бояться, поскольку для человека эти насекомые абсолютно безвредны.
«Эта гусеница представляет собой фазу генерации американской белой бабочки, распространенной в Америке, Европе и Азии, - объяснил Агаев. – Весной она станет белой бабочкой. С точки зрения сельского хозяйства, это многоядный вредитель. Будучи безопасным для человека, он наносит огромный ущерб растениям, пожирая листву кленовых, фруктовых деревьев, особенно шелковицы, чинары, кустарников и др. От белых бабочек страдают сады, парки, городские скверы, растения в приусадебных участках и другие».
По словам Джебраила Агаева, столь массированное нашествие гусениц американской белой бабочки наблюдалось в Баку в 1998-м и 2003-м годах.
«Бороться с нашествием вредителя можно механическим, биологическим и химическим способами, - отметил ученый. - Лично я против использования химических ядов в отношении неопасных для человека насекомых, поскольку при этом отравляется почва, воздух, сами растения, не говоря уже о том, что дозу токсинов может получить и сам человек. Поэтому наиболее безопасны и приемлемы механический и биологический методы борьбы с этим вредителем. Сейчас гусеница американской бабочки переживает последнюю фазу развития и, укрывшись в щелях домов и деревьев, стремится пережить зиму и впадает в состояние обездвиженности. Следующее поколение можно будет обнаружить уже во вторую половину июня следующего года в паутине, а также в небольших сетчатых гнездах на деревьях. Очень важно вовремя выявить очаг распространения. Ветки, опутанные паутиной, нужно срезать и утилизировать, то есть сжечь. Если гнезда расположены слишком высоко, следует использовать распыление таких биологических средств, как бактериальные препараты битоксибациллинт и лепидоцид. В крайних случаях, когда повреждены кроны деревьев, их опрыскивают химикатами, которые следует применять с особой осторожностью, чтобы люди в течение нескольких дней к этим деревьям не приближались. Очистить же от гусениц помещения или балконы люди могут сами. Достаточно собрать их пылесосом, уничтожить и выбросить в мусорный бак».
Как сообщили редакции haqqın.az в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), частота распространения гусениц и их высокая продуктивность позволяют считать их опасным вредителем.
В частности, нам рассказали, что, в связи с интенсивным экспортом и импортом фруктов и овощей в соседние страны, в том числе, из Турции и Грузии, а также из-за интенсивного трансграничного движения, существует высокий риск проникновения в Азербайджан этого вредителя из сопредельных государств. Следует также учесть, что растения и климатические условия большинства регионов Азербайджана благоприятны для расселения гусеницы американской белой бабочки. В частности, благодаря своим климатическим условиям Апшеронский полуостров и Губа-Хачмазская зона считаются оптимальным местом для расселения этого вредителя.
Что касается наиболее вероятных путей проникновения в страну, то взрослые особи и личинки проникают вместе с грузами на транспортных средствах, а также в контейнерах вместе с древесными материалами, свежими фруктами и овощами, цветами, саженцами и т.д. Помимо шелковицы, березы, сливы, яблони, груши, ореха и вишни гусеница повреждает различные сельскохозяйственные культуры - хлопок, кукурузу, свеклу, капусту, виноград и др.
Как рассказали сотрудники АПБА, на территории нашей республики в Губа-Хачмасе и Баку-Апшероне этот вредитель дает два полных поколения. Однако в силу климатических условий и в зависимости от температуры воздуха и количества осадков число поколений может увеличиваться.
Оптимальными условиями для развития американской белой бабочки являются относительная влажность 70-80 процентов и температура воздуха от 22 до 27 градусов тепла. Как на взрослой, так и на личиночной стадии гусеница питается плодами, молодыми ветвями, листьями, корнями и семенами растения.
Для ликвидации гусениц американской белой бабочки необходимо реализовать систему мер, сочетающую фитосанитарные, химические, биологические, физические и механические меры борьбы с учетом местных условий.
Что касается мер фитосанитарного контроля, то, как нам сообщили в Агентстве, следует применить строгий карантинный режим, а все грузы (включая ручную кладь) и транспортные средства, ввозимые из стран распространения американской белой бабочки, должны подвергаться контролю, независимо от пункта назначения перевозимого груза.
Кроме пестицидов есть также современные и широко применяемые методы борьбы с гусеницами - дельта-феромоны, феромоны агрегационного типа и световые ловушки, которые проверяются раз в неделю. Пробы насекомых, попавших в эти ловушки, отбираются на исследование. При необходимости на них наносится липкая жидкость с химическими добавками.
В жилых помещениях использование пестицидов для борьбы с этим вредителем запрещено.
Учитывая, что американская белая бабочка является для Азербайджана новым инвазионным видом, в случае ее обнаружения следует применять меры борьбы по полному уничтожению всех ее очагов, независимо от численности.
После определения границ ареала распространения следует провести мероприятия по изоляции и ликвидации в местах его распространения. Очаги следует полностью уничтожить или держать под контролем на определенной территории.
Агентство продовольственной безопасности Азербайджана принимает соответствующие меры для обеспечения здоровья растений. В частности, проводятся мониторинги в рамках мероприятий по борьбе с вредителями растений и одновременно осуществляется просветительская работа. Вопрос распространившихся в ряде районов Баку гусениц американской белой бабочки взят под контроль АПБА, которая информирует соответствующие учреждения о характере и способах принятия необходимых мер.
АПБА также рекомендует гражданам в случае столкновения с указанными вредителями сообщить на горячую линию 1003 или в соответствующие учреждения.