Полчища гусениц напали на Баку

Пригороды и ряд районов Баку подверглись нашествию полчищ гусениц. Насекомые облепляют стены домов и перила балконов, проникают в подъезды и торговые объекты на первых этажах. Как сообщили редакции haqqin.az жители одного из домов в Ясамальском районе, гусеницы буквально повсюду – на деревьях, фасадах зданий, на лестницах в подъездах… Через лазейки они проникают в квартиры, ползают по стенам, падают с потолков на головы жильцов, в посуду, на развешанное для сушки белье… Одна из жительниц с дочерью страдают инсектофобией (патологическая боязнь насекомых – ред.), и при виде гусениц в подъезде у них начинается острая аллергическая реакция.

«Из-за гусениц моя дочка испытывает панические атаки, плохо спит и перестала есть», - жалуется мать. В беседе с корреспондентом haqqin.az Джебраил Агаев, директор Апшеронской опытной станции НИИ защиты растений и технических растений Министерства сельского хозяйства Азербайджана, призвал жителей домов, подвергшихся «гусеничным атакам»… не паниковать и не бояться, поскольку для человека эти насекомые абсолютно безвредны. «Эта гусеница представляет собой фазу генерации американской белой бабочки, распространенной в Америке, Европе и Азии, - объяснил Агаев. – Весной она станет белой бабочкой. С точки зрения сельского хозяйства, это многоядный вредитель. Будучи безопасным для человека, он наносит огромный ущерб растениям, пожирая листву кленовых, фруктовых деревьев, особенно шелковицы, чинары, кустарников и др. От белых бабочек страдают сады, парки, городские скверы, растения в приусадебных участках и другие». По словам Джебраила Агаева, столь массированное нашествие гусениц американской белой бабочки наблюдалось в Баку в 1998-м и 2003-м годах.

«Бороться с нашествием вредителя можно механическим, биологическим и химическим способами, - отметил ученый. - Лично я против использования химических ядов в отношении неопасных для человека насекомых, поскольку при этом отравляется почва, воздух, сами растения, не говоря уже о том, что дозу токсинов может получить и сам человек. Поэтому наиболее безопасны и приемлемы механический и биологический методы борьбы с этим вредителем. Сейчас гусеница американской бабочки переживает последнюю фазу развития и, укрывшись в щелях домов и деревьев, стремится пережить зиму и впадает в состояние обездвиженности. Следующее поколение можно будет обнаружить уже во вторую половину июня следующего года в паутине, а также в небольших сетчатых гнездах на деревьях. Очень важно вовремя выявить очаг распространения. Ветки, опутанные паутиной, нужно срезать и утилизировать, то есть сжечь. Если гнезда расположены слишком высоко, следует использовать распыление таких биологических средств, как бактериальные препараты битоксибациллинт и лепидоцид. В крайних случаях, когда повреждены кроны деревьев, их опрыскивают химикатами, которые следует применять с особой осторожностью, чтобы люди в течение нескольких дней к этим деревьям не приближались. Очистить же от гусениц помещения или балконы люди могут сами. Достаточно собрать их пылесосом, уничтожить и выбросить в мусорный бак». Как сообщили редакции haqqın.az в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), частота распространения гусениц и их высокая продуктивность позволяют считать их опасным вредителем. В частности, нам рассказали, что, в связи с интенсивным экспортом и импортом фруктов и овощей в соседние страны, в том числе, из Турции и Грузии, а также из-за интенсивного трансграничного движения, существует высокий риск проникновения в Азербайджан этого вредителя из сопредельных государств. Следует также учесть, что растения и климатические условия большинства регионов Азербайджана благоприятны для расселения гусеницы американской белой бабочки. В частности, благодаря своим климатическим условиям Апшеронский полуостров и Губа-Хачмазская зона считаются оптимальным местом для расселения этого вредителя. Что касается наиболее вероятных путей проникновения в страну, то взрослые особи и личинки проникают вместе с грузами на транспортных средствах, а также в контейнерах вместе с древесными материалами, свежими фруктами и овощами, цветами, саженцами и т.д. Помимо шелковицы, березы, сливы, яблони, груши, ореха и вишни гусеница повреждает различные сельскохозяйственные культуры - хлопок, кукурузу, свеклу, капусту, виноград и др.