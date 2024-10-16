Зеленский просит Байдена: Побольше бы ПВО!

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом вновь попросил ускорить поставки систем ПВО. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Зеленского.

Отмечается, что отдельное внимание во время разговора было уделено "повышению уровня оборонного сотрудничества в ближайшие месяцы".

Ранее пресс-служба Белого дома по итогам разговора Байдена с Зеленским сообщила, что американский президент объявил о выделении Украине нового пакета вооружений на общую сумму $425 млн, включающего дополнительные средства ПВО.