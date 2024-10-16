Уникальный беспилотник Ким Чен Ына

Американские военные внимательно следят за новым беспилотником КНДР, который использует "переработанную копию" ракеты Hellfire для MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. Об этом заявил американский генерал Патрик Костелло на конференции Ассоциации армии США 2024 года, пишет Business Insider.

"Северная Корея недавно представила разведывательный и многоцелевой БПЛА, в котором используется переработанная копия ракеты Hellfire, подобная RQ-4 и MQ-9", - отметил он.

По его словам, в целом Пхеньян разрабатывает дроны групп 1-3, то есть те, что весят примерно 600 килограммов или меньше.