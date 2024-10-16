Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..»

Помощник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев в своей статье для влиятельного американского журнала Newsweek ответил на кампанию, развязанную против Баку на Западе накануне саммита COP29. Он охарактеризовал призывы к освобождению лидеров карабахских сепаратистов, которые в настоящее время находятся под арестом в Баку, и полевых командиров, ответственных за военные преступления против мирных азербайджанцев, как «аморальные». Гаджиев пишет, что через месяц Азербайджан примет COP29 - ежегодный всемирный климатический саммит, «с оптимизмом, надеясь на заключение важного международного соглашения по климатическому финансированию». По его словам, «несмотря на нестабильную международную обстановку, вопросы, касающиеся здоровья планеты, остаются столь же актуальными, как глобальная безопасность и мир». Помощник президента подчеркивает, что именно поэтому Азербайджан выступил с инициативой «перемирия для COP». Этот призыв направлен на прекращение военных действий во время переговоров мировых лидеров о защите планеты от климатических катастроф: «Некоторые могут посчитать это чрезмерно амбициозным, и, возможно, это так. Но когда сам факт проведения COP29 в Баку стал результатом перемирия, которое многие считали невозможным, было бы ошибкой не попытаться», — пишет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев напоминает, что Азербайджан «прошел по дороге, ведущей к миру», чтобы получить право на проведение саммита COP29. «В конце прошлого года еще не было решено, кто проведет мероприятие. Очередь была за одним из государств Восточной Европы, однако одна страна публично заявила, что наложит вето на любого члена ЕС; другая группа стран обязалась наложить вето на Россию; а Армения, наш сосед, оккупировавшая наши территории в течение 30 лет, заявила, что наложит вето на Азербайджан. Тем не менее двусторонние мирные переговоры между нашими странами вывели нас из тупика. Помимо исторического соглашения об обмене задержанными, эти переговоры привели к тому, что Армения согласилась поддержать заявку Азербайджана, а Азербайджан — поддержать заявку Армении на членство в Бюро COP Восточноевропейской группы, что стало возможным благодаря доброй воле», — пишет Гаджиев. Помощник президента отмечает, что в двусторонних переговорах между Арменией и Азербайджаном за последние три года было достигнуто больше результатов, чем в переговорах с участием международных субъектов. Была создана комиссия по делимитации, которая уже завершила демаркацию части границы. По словам Хикмета Гаджиева, фактический мир уже стал реальностью на местах. Мир в пределах досягаемости. Однако остаются серьезные препятствия. Одним из таких препятствий, по его мнению, является Конституция Армении, которая призывает к присоединению Карабахского региона к Армении. Он напоминает, что в 1996 году тогдашний президент Армении отказался подписать заключительную декларацию на саммите ОБСЕ, ссылаясь на конституционные ограничения, которые не позволяют признать Карабах частью Азербайджана.

«Во-вторых, мы также обеспокоены интенсивной милитаризацией Армении Францией и другими западными странами, которая служит не делу мира, а возрождению ирредентизма. Аналогично, хор призывов освободить полевых командиров, совершивших отвратительные преступления против азербайджанских мирных жителей, называя их «военнопленными», мы считаем аморальными», — пишет помощник президента. В своей статье Гаджиев отмечает, что наблюдатели, внимательно следящие за событиями на Южном Кавказе, знают, что существует несколько «Армений»: это ее официальное правительство, политическая оппозиция и армянская диаспора. «Оппозиция включает в себя многих полевых командиров, которые участвовали и возглавляли первую войну 1990-х годов, а сегодня вновь призывают к новому конфликту. Хорошо финансируемая диаспора содержит в своих рядах многих с идеализированными представлениями о давно покинутых предках и безусловной этнической ненавистью к азербайджанцам и нашей стране. Иногда эти различные «Армении» действуют вместе, а иногда конфликтуют друг с другом», — отмечает Гаджиев. В статье Гаджиев подчеркивает, что Азербайджан ведет переговоры только с официальными властями в Ереване. Однако накануне COP29 «разные Армении» объединились, чтобы атаковать Азербайджана. Они используют возможность привлечь внимание мира к Азербайджану накануне важного климатического соглашения. Он отмечает, что такая кампания против Азербайджана ожидаема, так как обычно организаторы COP сталкиваются с негативной рекламой от своих геополитических оппонентов накануне саммитов.