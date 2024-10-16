Проект России и Китая обвалит цены на газ
Аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) в своем ежегодном отчете World Energy Outlook 2024 выразили сомнения относительно запуска российского-китайского газопровода «Сила Сибири — 2». По их оценкам, реализация проекта маловероятна, но если все-таки это произойдет, то приведет к значительному увеличению глобального избытка сжиженного природного газа (СПГ).
МЭА прогнозирует, что к 2030 году глобальный рынок СПГ столкнется с переизбытком, что вызовет снижение цен на газ. В отчете подчеркивается, что проект «Сила Сибири — 2», рассчитанный на экспорт 50 млрд кубометров газа в год, может лишь усугубить эту ситуацию. Эксперты агентства отмечают, что если все заявленные заводы по производству СПГ будут построены, мировые производственные мощности к концу десятилетия увеличатся почти на 50% — с 580 млрд куб. м до 850 млрд куб. м, а основными драйверами роста станут США и Катар. Тем не менее прирост мирового спроса на СПГ будет меньше, чем ожидается.
В этом контексте возможное заключение Китаем контракта на поставку газа по «Силе Сибири — 2» представляется «темной лошадкой» для мировой газовой отрасли, способной создать еще больший избыток предложения, отмечают эксперты. При этом они сомневаются в запуске проекта, так как уже существующие мощности способны покрыть все потребности Китая в газе, следует из отчета.
Кроме того, агентство выражает скептицизм в отношении общего роста российского экспорта газа: в МЭА считают, что Россия не сможет компенсировать потери от сокращения поставок в Европу. Согласно базовому сценарию, максимальный объем поставок российского газа в Китай к 2050 году может достигнуть лишь 60 млрд кубометров в год. Что касается производства СПГ в России, то его пик, учитывая санкции, прогнозируется на уровне чуть менее 50 млрд кубометров в 2030 году, что значительно ниже заявленной правительством цели в 150 млрд кубометров.