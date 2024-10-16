Проект России и Китая обвалит цены на газ

Аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) в своем ежегодном отчете World Energy Outlook 2024 выразили сомнения относительно запуска российского-китайского газопровода «Сила Сибири — 2». По их оценкам, реализация проекта маловероятна, но если все-таки это произойдет, то приведет к значительному увеличению глобального избытка сжиженного природного газа (СПГ).

МЭА прогнозирует, что к 2030 году глобальный рынок СПГ столкнется с переизбытком, что вызовет снижение цен на газ. В отчете подчеркивается, что проект «Сила Сибири — 2», рассчитанный на экспорт 50 млрд кубометров газа в год, может лишь усугубить эту ситуацию. Эксперты агентства отмечают, что если все заявленные заводы по производству СПГ будут построены, мировые производственные мощности к концу десятилетия увеличатся почти на 50% — с 580 млрд куб. м до 850 млрд куб. м, а основными драйверами роста станут США и Катар. Тем не менее прирост мирового спроса на СПГ будет меньше, чем ожидается.