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Украина вот-вот потеряет еще три города
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Украина вот-вот потеряет еще три города

Двери НАТО для Украины закрыты

16 октября 2024, 23:27 664

Постпред США при НАТО исключила вступление Украины в альянс в ближайшее время.

Украина не сможет вступить в НАТО в ближайшее время. Об этом заявила постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит.

«Мы сейчас не на том этапе, когда альянс говорит о предоставлении приглашения в краткосрочной перспективе», — приводит ее слова «РБК Украина». Вместе с тем Смит напомнила, что минувшим летом НАТО пообещало Украине обязательное вступление в блок. «Я думаю, что позиция НАТО в этом отношении была очень четкой», — отметила она.

Постпред добавила: альянс будет продолжать переговоры о присоединении с Киевом. Джулианн Смит также сообщила, что Соединенные Штаты продолжат предоставлять Украине военную помощь, но позиция американской стороны по вопросу разрешения ударов западным оружием вглубь России пока остается неизменной.

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