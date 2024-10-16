Американцы приносят в жертву Украину

Если союзники вместе сбивают ракеты в небе на Ближнем Востоке, то почему до сих пор нет решения сбивать дроны и ракеты над Украиной? Об этом задал вопрос месяц назад президент Владимир Зеленский. По его словам, представители западных стран боятся даже говорить, «что работают над этим». Они «просто меняют тему», если Киев заводит об этом разговор.

Представители администрации США объяснили Politico, почему США и Великобритания помогали сбивать иранские ракеты над Израилем, а на этой неделе США стали разворачивать там передовые системы ПВО, которые будут обслуживать десятки американских солдат. Причина проста: у России есть ядерное оружие, а у Ирана – нет, сказал старший помощник сенатора, занимающийся украинской темой: «Суровая правда, которая украинцам, возможно, не понравится, но от которой, к сожалению, никуда не деться, заключается в том, что мы можем рискнуть сбить иранские ракеты над Израилем, не спровоцировав прямой войны с Тегераном, которая может привести к ядерной войне. Риск гораздо выше, если пытаться сделать это с Россией».