USD 1.7000
EUR 1.8510
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Украина вот-вот потеряет еще три города
Новость дня
Украина вот-вот потеряет еще три города

Американцы приносят в жертву Украину

горькое признание
16 октября 2024, 23:47 799

Если союзники вместе сбивают ракеты в небе на Ближнем Востоке, то почему до сих пор нет решения сбивать дроны и ракеты над Украиной? Об этом задал вопрос месяц назад президент Владимир Зеленский. По его словам, представители западных стран боятся даже говорить, «что работают над этим». Они «просто меняют тему», если Киев заводит об этом разговор.

Представители администрации США объяснили Politico, почему США и Великобритания помогали сбивать иранские ракеты над Израилем, а на этой неделе США стали разворачивать там передовые системы ПВО, которые будут обслуживать десятки американских солдат. Причина проста: у России есть ядерное оружие, а у Ирана – нет, сказал старший помощник сенатора, занимающийся украинской темой: «Суровая правда, которая украинцам, возможно, не понравится, но от которой, к сожалению, никуда не деться, заключается в том, что мы можем рискнуть сбить иранские ракеты над Израилем, не спровоцировав прямой войны с Тегераном, которая может привести к ядерной войне. Риск гораздо выше, если пытаться сделать это с Россией».

Американцы погубили жизнь этих прекрасных ребят

Два сотрудника администрации Джо Байдена высказали такое же соображение. Украинцам такой подход действительно не нравится. «Рядовому гражданину Украины смотреть на все это грустно, когда ради предотвращения эскалации с Москвой твоя страна и твои граждане приносятся в жертву», — говорит Николай Белесков, главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований в Киеве.

Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..»
Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..» мы прорываем блокаду
16 октября 2024, 22:55 2717
Переход к «зеленой экономике» и вызовы азербайджанской экономики
Переход к «зеленой экономике» и вызовы азербайджанской экономики статья концептуальная
16 октября 2024, 19:45 1436
На кону и судьба Молдовы
На кону и судьба Молдовы haqqin.az из Кишинева
16 октября 2024, 18:19 3875
Полчища гусениц напали на Баку
Полчища гусениц напали на Баку наши подробности
16 октября 2024, 22:37 2832
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
16 октября 2024, 20:30 6892
Украина вот-вот потеряет еще три города
Украина вот-вот потеряет еще три города наш обзор
16 октября 2024, 16:14 8316
Дания и Исландия лидируют на чемпионате Европы в Баку
Дания и Исландия лидируют на чемпионате Европы в Баку обновлено
16 октября 2024, 21:49 3071
В Армении снова анархия и угроза госпереворота
В Армении снова анархия и угроза госпереворота
16 октября 2024, 21:16 3521
Trendyol и Temu убивают малые и средние карго-компании в Азербайджане
Trendyol и Temu убивают малые и средние карго-компании в Азербайджане главная тема
16 октября 2024, 20:01 4495
Нетаньяху передумал. Израильская ПРО не готова к ударам Ирана
Нетаньяху передумал. Израильская ПРО не готова к ударам Ирана что происходит?
16 октября 2024, 14:03 7123
Российская армия выступит на Корейском полуострове?
Российская армия выступит на Корейском полуострове? война миров
16 октября 2024, 11:48 4973

ЭТО ВАЖНО

Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..»
Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..» мы прорываем блокаду
16 октября 2024, 22:55 2717
Переход к «зеленой экономике» и вызовы азербайджанской экономики
Переход к «зеленой экономике» и вызовы азербайджанской экономики статья концептуальная
16 октября 2024, 19:45 1436
На кону и судьба Молдовы
На кону и судьба Молдовы haqqin.az из Кишинева
16 октября 2024, 18:19 3875
Полчища гусениц напали на Баку
Полчища гусениц напали на Баку наши подробности
16 октября 2024, 22:37 2832
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
16 октября 2024, 20:30 6892
Украина вот-вот потеряет еще три города
Украина вот-вот потеряет еще три города наш обзор
16 октября 2024, 16:14 8316
Дания и Исландия лидируют на чемпионате Европы в Баку
Дания и Исландия лидируют на чемпионате Европы в Баку обновлено
16 октября 2024, 21:49 3071
В Армении снова анархия и угроза госпереворота
В Армении снова анархия и угроза госпереворота
16 октября 2024, 21:16 3521
Trendyol и Temu убивают малые и средние карго-компании в Азербайджане
Trendyol и Temu убивают малые и средние карго-компании в Азербайджане главная тема
16 октября 2024, 20:01 4495
Нетаньяху передумал. Израильская ПРО не готова к ударам Ирана
Нетаньяху передумал. Израильская ПРО не готова к ударам Ирана что происходит?
16 октября 2024, 14:03 7123
Российская армия выступит на Корейском полуострове?
Российская армия выступит на Корейском полуострове? война миров
16 октября 2024, 11:48 4973
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться