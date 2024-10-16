Россия бомбит Идлиб

Вооруженные силы России нанесли удары по Идлибу, который в настоящее время находится под контролем исламских армий.

Об этом говорится в заявлении замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитана 1-го ранга Олега Игнасюка.

Группировки "Джабхат Ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана", контролирующие северо-западную часть провинции и сам город Идлиб, открыли ответный огонь по позициям сирийских правительственных сил.

Отметим, что армия Асада в настоящее время контролирует юго-восточную часть провинции.