Оппозиция Грузии готовит переворот

Грузинская оппозиция готовит сценарий конституционного переворота после парламентских выборов в Грузии 26 октября.

Об этом говорится в заявлении спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили.

"Есть все признаки такого сценария - заранее подготовленное техническое правительство, местные наблюдатели, у которых на самом деле политические цели на выборах, и их заранее подготовленные фальшивые заключения по поводу выборов. Мы видим заранее объявленный сценарий конституционного переворота", - сказал спикер в интервью общественному ТВ Аджарии.