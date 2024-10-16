Наивный план Зеленского? А где реальный план Вашингтона?

Наконец это произошло: Владимир Зеленской публично презентовал свой «план победы». В выступлении на заседании Верховной рады президент Украины озвучил все пять пунктов, не озвучил секретные приложения и получил единодушную поддержку парламента, включая оппозиционную фракцию бывшего президента Петра Порошенко. Прошла пара месяцев с тех пор, как Зеленский впервые упомянул о том, что работает над планом, который должен приблизить победу в войне. Это впервые произошло в дни, когда Украина отмечала 33 годовщину Независимости. После этого сообщалось, что в первую очередь с этими наработками познакомят главного стратегического партнера – США, и в конце сентября президент Украины встречался по этому поводу с Джо Байденом, Камалой Харрис и Дональдом Трампом: нынешним руководством и потенциальным.

Никакого фурора американский визит не произвел, наоборот, американцы придали рассмотрению киевских предложений сугубо рабочий характер. Результаты работы Белого дома над украинским планом должны были в какой-то форме продемонстрированы позже, на саммите в Рамштайне, где 12 октября собирались встретиться лидеры западных стран, поддерживающих Украину. Встречу в Рамштайне сорвал ураган «Милтон», грозивший снести пол-Флориды, Байдену пришлось остаться дома, саммит отложили. Зеленский, не тратя времени, отправился в большой тур по европейским столицам, чтобы рассказать о своем плане тамошним лидерам, подготовить их по отдельности к будущему совместному обсуждению. Оно перенесено, как многие и ожидали, на ноябрь, на поствыборный период: последние предвыборные недели очень важны и горячи для президента США, да и заставляют быть сдержаннее в словах и инициативах, чтобы не навредить Харрис. В октябре Байден лишь ненадолго вырвется в Берлин, где переговорит с Олафом Шольцем, и туда же подтянутся Эммануэль Макрон и Кир Стармер, украинская тема наверняка будет поднята. С Зеленским президент США пока ограничится телефонным звонком. Таким образом коллективное решение Запада по поводу плана победы Украины откладывается. С другой стороны, украинский президент продолжает продвигать заключенные в плане идеи, уже после того, как предварительно обговорил их с партнерами и получил некоторую реакцию. Если бы она была категорически негативной, Зеленский бы, как минимум, снизил свою настойчивость, но он, очевидно, получил какие-то позитивные сигналы. Означает ли это, что его план победы будет целиком поддержан? Конечно, нет, на это никто и не рассчитывал, какие-то моменты внесены в него либо «на вырост», на будущее, либо для дискуссии.

Самый понятный и самый маловыполнимый первый пункт – о приглашении Украины в НАТО до окончания войны, не принятии, а именно приглашении. К такому шагу лидеры альянса совершенно не готовы, но для Зеленского важно последовательно и везде, где возможно продвигать тезис о неизбежности североатлантического будущего Украины, чтобы убрать этот пункт из торга на переговорах о мире. Насколько для Путина принципиально не пустить НАТО в Украину, настолько для Украины жизненно важно в НАТО уйти. Украина хотела бы полной определенности по этому вопросу уже сейчас, но партнеры, на словах говоря, что альтернативы нет, на деле пока не готовы приступить к оформлению этой безальтернативности. Следующий пункт самый очевидный и самый тайный: усиление оборонных возможностей Украины, нанесение противнику максимального ущерба, включая удары по объектам на территории России. К этому пункту имеется секретное приложение, где наверняка перечислены потенциальные цели и необходимые средства их уничтожения. Тут действительно есть что обговорить, и, после согласования деталей, будут найдены нужные решения. Пункт о сдерживании российской агрессии предполагает размещение на территории Украины «комплексного неядерного пакета». Очевидно, речь идет о создании военных баз партнеров, и вряд ли эта позиция будет, даже при ее единодушном одобрении, будет достигнута до конца войны. Здесь также имеется секретное приложение.

Четвертый пункт об экономическом развитии Украины и экономических санкциях по отношению к России. Видимо, дополнительные предложения по санкциям составляют содержание третьего тайного приложения. Пятый пункт о послевоенном будущем, в котором предлагается применить боевой опыт украинской армии для защиты стран НАТО. Украинские военные могли бы хотя бы частично заместить американские подразделения в Европе. Этот пункт больше, конечно, для красоты, но как знать, как знать... Зеленский говорит, что шаги его плана расписаны по времени, и, если приступить к его выполнению, не откладывая, 2025 год может стать годом окончания войны. Предлагаемые меры – это меры принуждения России к миру: «Россия не ищет честного мира, а Путин сошел с ума и хочет только войны. Он сам не изменится – он слишком из прошлого, слишком вчерашний. Он глух ко всем остальным. Но вместе мы – украинцы вместе с партнерами – мы должны изменить обстоятельства так, чтобы война закончилась безотносительно к тому, чего хочет Путин. Изменить обстоятельства, чтобы Россия была принуждена к миру».