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Обвиняемый в покушении на Трампа оказался армянином

00:40 217

49-летний Вем Миллер, обвиняемый в возможном третьем покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа, в интервью Fox News Digital заявил, что обвинения против него являются ложными.

Арест Миллера по обвинению в хранении оружия вызвал спекуляции после двух неудачных покушений на Трампа с июля. «Я всегда путешествую с оружием в кузове своего грузовика», - рассказал Миллер в интервью Fox News Digital.

Вем Миллер

Миллер рассказал, что он уже 30 лет работает в средствах массовой информации. Он также работал над музыкальными клипами и телешоу с ведущими артистами и запустил проект «America Happens Network» для борьбы с «цензурой» в СМИ.

Когда его спросили о всех поддельных удостоверениях личности и паспортах, которые были у него в машине, Миллер заявил, что ни одно из них не было поддельным.

Миллер заявил, что он по национальности армянин и у него есть документы, в которых указано его полное армянское имя.

По словам Миллера, в последнее время он «определенно больше республиканец» и «на 100%» поддерживает экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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