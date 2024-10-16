Нетаньяху обвинил Макрона в невежестве и неуважении

На этой неделе Макрон заявил, что Нетаньяху "не должен забывать, что его страна была создана указом ООН".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал признаком исторического невежества и неуважения слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Израиль был создан указом ООН, заявив, что еврейское государство появилось в результате арабо-израильской войны.

"Это признак исторического невежества и неуважения. ООН признала право еврейского народа на государство, но она определенно не создала его. Еврейский народ привязан к израильской земле на протяжении 3,5 тысячи лет. Современное государство Израиль было создано благодаря жертве отважных борцов его войны за независимость - среди них многие пережили Холокост и французский режим Виши, - которые сумели противостоять натиску пяти объединившихся арабских государств, которые не приняли план ООН по разделу подмандатной Палестины", - заявил Нетаньяху в интервью французской газете Figaro.

Он добавил, что ООН не участвовала в этой войне, и назвал "удручающим искажением истории" слова о том, что эта организация "создала Государство Израиль".

Нетаньяху также назвал "постыдным" призыв Макрона к международному эмбарго для Израиля в отношении оружия, используемого им в секторе Газа и Ливане.