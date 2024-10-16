Матери пропавших без вести проводят акцию протеста в Киеве

В Киеве, на Майдане Незалежности, в среду прошла акция родственников украинских солдат, попавших в плен или пропавших без вести.

Как сообщает ВВС, на акцию собрались несколько сотен человек. Они требовали от соответствующих государственных органов, чтобы они давали больше информации о судьбе пленных и поисках пропавших.

«Мне, как матери, хочется знать, где он. Жить в неизвестности хуже, чем знать правду, — сказала журналистам участница акции Анна Лагасюк. — Мне не нужно ни денег, ни почестей, мне нужно знать, где мой ребенок. Он был уверен, что власть его защитит. Так же, как он защищает власть и народ».

Сын Анны воевал на Донбассе в 2014 год, после полномасштабного вторжения России снова добровольцем пошел воевать — и сейчас официально считает пропавшим без вести.