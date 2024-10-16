Датчане, шведы, исландцы заполонили Баку

Стартовавший в среду в Баку чемпионат Европы по TeamGym вызвал огромный интерес у болельщиков из Северной Европы и Великобритании.

Датчане, шведы, норвежцы, исландцы, представители Соединенного Королевства заполнили трибуны Национальной гимнастической арены, а после завершения первого дня соревнований отправились гулять по вечернему Баку. Благо по скандинавским меркам погода сейчас в столице Азербайджана прекрасная. Если не принимать во внимание футбольные матчи, то сложно вспомнить международные соревнования по другим видам спорта, когда в Баку приезжало столько иностранных болельщиков.

Что такое TeamGym и почему он так популярен в Северной Европе? TeamGym - это командный вид соревнований, которые состоят из выступлений на трех снарядах: на ковре, акробатической дорожке и трампете (мини-батут). Участвуют женские, мужские и смешанные коллективы. В каждой команде не менее шести спортсменов. TeamGym зародился в 1980-е годы в Швеции и быстро распространился в соседних странах, приобретя большую популярность.