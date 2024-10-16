Датчане, шведы, исландцы заполонили Баку
Стартовавший в среду в Баку чемпионат Европы по TeamGym вызвал огромный интерес у болельщиков из Северной Европы и Великобритании.
Датчане, шведы, норвежцы, исландцы, представители Соединенного Королевства заполнили трибуны Национальной гимнастической арены, а после завершения первого дня соревнований отправились гулять по вечернему Баку. Благо по скандинавским меркам погода сейчас в столице Азербайджана прекрасная.
Если не принимать во внимание футбольные матчи, то сложно вспомнить международные соревнования по другим видам спорта, когда в Баку приезжало столько иностранных болельщиков.
Что такое TeamGym и почему он так популярен в Северной Европе? TeamGym - это командный вид соревнований, которые состоят из выступлений на трех снарядах: на ковре, акробатической дорожке и трампете (мини-батут). Участвуют женские, мужские и смешанные коллективы. В каждой команде не менее шести спортсменов.
TeamGym зародился в 1980-е годы в Швеции и быстро распространился в соседних странах, приобретя большую популярность.
Первый чемпионат Европы по TeamGym (тогда эту гимнастическую забаву называли EuroTeam) прошел в 1996 году в Финляндии.
В Азербайджане этот гимнастический вид начали развивать в 2018 году. На стартовавшем в Баку 15-м чемпионате Европы нашу страну представит мужская команда. Соревнования с ее участием начнутся сегодня в 17:00.
В первый день чемпионата, напомним, состязались юниоры. Среди юношей и девушек 1-е место в квалификации заняла Дания, в смешанных соревнованиях - Исландия. Всего в чемпионате Европы принимают участие 14 стран.