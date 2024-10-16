США нанесли удары по Йемену

США нанесли несколько ударов бомбардировщиками B-2 Spirit по складам оружия в районах Йемена, которые контролируют хуситы, говорится в сообщении Пентагона.

«Американские войска нанесли удары по нескольким подземным объектам хуситов, в которых размещались различные компоненты оружия, которые использовались для поражения гражданских и военных судов по всему региону», — цитирует заявление министра обороны США Ллойда Остина ВВС.

По его словам, американские бомбардировщики нанесли точные удары по пяти подземным складам оружия, продемонстрировав «глобальные возможности США по нанесению ударов в любое время и в любом месте».

По словам Остина, Пентагон санкционировал удары по указанию президента США Джо Байдена.

Центральное командование США (CENTCOM), которое отвечает за американские операции в регионе, сообщило, что данных о жертвах среди гражданского населения не поступало.