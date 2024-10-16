USD 1.7000
EUR 1.8510
RUB 0.0175
Подписаться на уведомления
Украина вот-вот потеряет еще три города
Новость дня
Украина вот-вот потеряет еще три города

США нанесли удары по Йемену

08:04 126

США нанесли несколько ударов бомбардировщиками B-2 Spirit по складам оружия в районах Йемена, которые контролируют хуситы, говорится в сообщении Пентагона.

«Американские войска нанесли удары по нескольким подземным объектам хуситов, в которых размещались различные компоненты оружия, которые использовались для поражения гражданских и военных судов по всему региону», — цитирует заявление министра обороны США Ллойда Остина ВВС.

По его словам, американские бомбардировщики нанесли точные удары по пяти подземным складам оружия, продемонстрировав «глобальные возможности США по нанесению ударов в любое время и в любом месте».

По словам Остина, Пентагон санкционировал удары по указанию президента США Джо Байдена.

Центральное командование США (CENTCOM), которое отвечает за американские операции в регионе, сообщило, что данных о жертвах среди гражданского населения не поступало.

Нетаньяху: У «Хезболлы» нашли «самое современное» российское оружие
Нетаньяху: У «Хезболлы» нашли «самое современное» российское оружие
08:06 245
Датчане, шведы, исландцы заполонили Баку
Датчане, шведы, исландцы заполонили Баку ФОТО, ВИДЕО
02:18 5634
Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..»
Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..» мы прорываем блокаду
16 октября 2024, 22:55 7121
Переход к «зеленой экономике» и вызовы азербайджанской экономики
Переход к «зеленой экономике» и вызовы азербайджанской экономики статья концептуальная
16 октября 2024, 19:45 2108
На кону и судьба Молдовы
На кону и судьба Молдовы haqqin.az из Кишинева
16 октября 2024, 18:19 4876
Полчища гусениц напали на Баку
Полчища гусениц напали на Баку наши подробности
16 октября 2024, 22:37 6664
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
16 октября 2024, 20:30 9955
Украина вот-вот потеряет еще три города
Украина вот-вот потеряет еще три города наш обзор
16 октября 2024, 16:14 9576
Дания и Исландия лидируют на чемпионате Европы в Баку
Дания и Исландия лидируют на чемпионате Европы в Баку обновлено
16 октября 2024, 21:49 4054
В Армении снова анархия и угроза госпереворота
В Армении снова анархия и угроза госпереворота
16 октября 2024, 21:16 5396
Trendyol и Temu убивают малые и средние карго-компании в Азербайджане
Trendyol и Temu убивают малые и средние карго-компании в Азербайджане главная тема
16 октября 2024, 20:01 6104

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху: У «Хезболлы» нашли «самое современное» российское оружие
Нетаньяху: У «Хезболлы» нашли «самое современное» российское оружие
08:06 245
Датчане, шведы, исландцы заполонили Баку
Датчане, шведы, исландцы заполонили Баку ФОТО, ВИДЕО
02:18 5634
Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..»
Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..» мы прорываем блокаду
16 октября 2024, 22:55 7121
Переход к «зеленой экономике» и вызовы азербайджанской экономики
Переход к «зеленой экономике» и вызовы азербайджанской экономики статья концептуальная
16 октября 2024, 19:45 2108
На кону и судьба Молдовы
На кону и судьба Молдовы haqqin.az из Кишинева
16 октября 2024, 18:19 4876
Полчища гусениц напали на Баку
Полчища гусениц напали на Баку наши подробности
16 октября 2024, 22:37 6664
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
16 октября 2024, 20:30 9955
Украина вот-вот потеряет еще три города
Украина вот-вот потеряет еще три города наш обзор
16 октября 2024, 16:14 9576
Дания и Исландия лидируют на чемпионате Европы в Баку
Дания и Исландия лидируют на чемпионате Европы в Баку обновлено
16 октября 2024, 21:49 4054
В Армении снова анархия и угроза госпереворота
В Армении снова анархия и угроза госпереворота
16 октября 2024, 21:16 5396
Trendyol и Temu убивают малые и средние карго-компании в Азербайджане
Trendyol и Temu убивают малые и средние карго-компании в Азербайджане главная тема
16 октября 2024, 20:01 6104
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться