Нетаньяху: У «Хезболлы» нашли «самое современное» российское оружие

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили «самое современное» российское оружие при обысках на базах боевиков ливанской организации «Хезболла», рассказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью французской газете Le Figaro.

По словам премьера, согласно резолюции ООН от 2006 года к югу от реки Летани, протекающей недалеко от границы Израиля и Ливана, оружие разрешено иметь лишь ливанской армии. «Тем не менее, «Хезболла» прорыла сотни туннелей и тайников в этом районе, где мы только что нашли несколько единиц современного российского оружия», - цитирует Нетаньяху израильское издание.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на израильских чиновников сообщала, что в ходе операции ЦАХАЛ на юге Ливана было найдено российское и китайское противотанковое оружие.