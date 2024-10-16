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Газа стала «пустыней, непригодной для жизни»

заявил генкомиссар БАПОР
08:22 1160

Сектор Газа превратился в «пустыню, которая теперь почти непригодна для жизни», заявил на пресс-конференции в Берлине генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

«Газа превратилась в своего рода пустыню, которая теперь почти непригодна для жизни», - приводит слова Лаззарини катарский телеканал Al Jazeera.

Глава БАПОР указал, что голод снова возможен в Газе, где обширные территории были стерты в порошок войной Израиля на палестинской территории.

«Сегодня существует реальный риск, мы вступаем в ситуацию, когда голод или острое недоедание, к сожалению, снова вероятны», - сказал комиссар ООН, добавив, что предстоящая зима и ослабленная иммунная система населения Газы станут «смертельной комбинацией».

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