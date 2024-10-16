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Кремль о состоянии здоровья Путина

08:28 2887

У Владимира Путина нет проблем со здоровьем, а его регулярные обследования в Центральной клинической больнице — лишь стандартная диспансеризация. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС. «Конечно. Имеются в виду обычные диспансеризации», – сказал он.

У Путина нет проблем, утверждает Кремль

16 октября на совещании с правительством Путин упомянул, что регулярно проходит медицинские осмотры в ЦКБ. Об этом он сказал в контексте обсуждения сезонной вакцинации от гриппа, проводимой по всей стране. Президент отметил, что врачи ЦКБ рекомендуют использовать для вакцинации отечественные препараты.  

Британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на источник в ФСБ ранее сообщал, что у Путина якобы «тяжелая форма быстро прогрессирующего рака»: он страдает от потери зрения, головных болей и дрожи в руках. Похожая информация появилась в статье New Lines Magazine, в которой неназванный российский олигарх утверждал, что у президента серьезные проблемы со здоровьем, связанные с раком крови.

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