Израиль ударил по сирийскому порту Латакия
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В ночь на 17 октября ВВС Израиля нанесли удары по целям в портовом городе Латакия, на северо-западе Сирии, сообщает сирийское государственное агентство SANA.
Отмечается, что причинен значительный ущерб.
Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) передает, что удар был нанесен по складу оружия.
Сообщается о взрыве всех находившихся в нем ракет. Утверждается, что незадолго до этого иранский самолет с «гуманитарной помощью» приземлился в Латакии, в аэропорту Хмейним.
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