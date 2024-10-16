Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна

В течение последних нескольких месяцев Азербайджан находится в эпицентре бушующих в мировом сообществе страстей вокруг COP-29. Глобальный саммит фактически сыграл роль своеобразного индикатора соотношения прогрессивных и реакционных сил на мировой арене. В одной плоскости - подавляющая часть мирового сообщества, ратующая за позитивизм и формирование консенсуса, направленного на выработку конструктивных мер по оздоровлению климата и совершенствованию методов охраны окружающей среды, с другой – силы, извергающие ксенофобскую неприязнь…

Вполне очевидно, что второй, отнюдь не многочисленный лагерь враждебных Азербайджану сил, подпитывается, как верно заметил в своей статье в Newsweek помощник президента Хикмет Гаджиев – «тремя Армениями», одержимыми идеями реваншизма и новой агрессии. Напрашивается прямая аналогия с басней русского баснописца И.А. Крылова «Лисица и виноград» - армянская реакция, утопая в нечистотах биологической злости и паталогической зависти, будучи неспособной обрести международный авторитет, пытается грязными методами подвергнуть Баку дискредитации. Но при этом обнажает всю свою лицемерную, мизантропическую сущность. Да, действительно: «Хоть видит око, да зуб неймет»! При этом детерминизм армянского пропагандистского, а скорее фальсификаторского «воинства» вовлекает в орбиту своего влияния все более или менее известные антиазербайджанские силы. Однако этому «воинству», состоящему из проармянских материковых и диаспоральных элементов, удается изловить в свои сети, используя финансовые, электоральные, лживые приманки лишь самые непотребные, скандальные, погрязшие в политических, финансовых и иных интригах личности.

Возьмём хотя бы главу германской делегации в ПАСЕ Франка Швабе, устроившего очередную антиазербайджанскую игру в ПАСЕ. Неуклюже жонглируя избитыми и набившими оскомину постулатами о «нарушении прав человека и политзеков в Азербайджане», сей «моралист» сам оказался фигурантом коррупционных скандалов. Или докладчик ПАСЕ по мониторингу Азербайджана, депутат из Норвегии Лиз Кристофферсен, избравшая платформу «ухудшения ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией», не соизволила в период нахождения в Азербайджане встретиться с изгнанными из Карабаха и Армении азербайджанскими беженцами. Низкопробное двурушничество, поддельный гуманизм, циничная подмена ценностных категорий!.. Но дальше всех остальных доморощенных кондотьеров в своем «крестовом походе» против Баку устремился отставной главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо, призвав армян всего мира к объединению во имя осуществления в СМИ кампании против проведения в Баку COP 29. Его ложная мотивация по вопросу ареста военных преступников - лидеров карабахских сепаратистов, не выдерживает никакой критики! Парадоксальным видится то, как чиновник, которому инкриминировано участие в коррупционных схемах, домогательстве, наличии незаконных офшорных счетов, позволяет себе «обличать» пострадавшее от политики оккупации государство в защиту военного преступника Араика Арутюняна, отдавшего приказ о расстреле из пушек второй столицы Азербайджана. Ещё один экс - бывший руководитель внешнеполитического ведомства Франции Бернар Кушнер, с подачи армянской диаспоры присоединился к хору азербайджанофобов. Циничность и лицемерие месье Кушнера безгранично!

Разоблаченный французским писателем Пьером Пеан в смешивании частных и государственных интересов во время работы в двух коммерческих консалтинговых структурах Africa Steps и Imeda, что согласно конституции 1958 года считается наказуемым деянием, а также в ещё более кощунственном преступлении по умышленному скрытию преступлений, заключающихся в торговле человеческими органами в время войны в Косово, поведанном миру в 2008 году бывшим прокурором Гаагского трибунала Карла дель Понте в книге «Охота. Я и военные преступники» и полковником французского спецназа Жака Хогарда в книге «Европа погибла в Приштине» (2014), он не считает аморальным предъявлять претензии в ущемлении прав человека целому государству! Такова криминальная составляющая креатуры армянской пропагандистской машины… И раздающиеся из уст столь скомпрометированных фигур абсурдные, бездоказательные обвинения в адрес Азербайджана являются вызовом всему мировому сообществу… В то же время инсинуации, продуцированные армянскими реакционными кругами, имели место в Бонне и на территории Франции. Но все эти жалкие потуги по дискредитации ведущей роли Баку в «Конференция сторон» (Conference of Parties - COP) обречены на фиаско, ибо все государства мира, в том числе и сама Армения подали свои голоса за проведение очередного форума COP-29 именно в Баку.