Запад хочет переименовать «зеленую экономику» в Араика Арутюняна
В течение последних нескольких месяцев Азербайджан находится в эпицентре бушующих в мировом сообществе страстей вокруг COP-29.
Глобальный саммит фактически сыграл роль своеобразного индикатора соотношения прогрессивных и реакционных сил на мировой арене.
В одной плоскости - подавляющая часть мирового сообщества, ратующая за позитивизм и формирование консенсуса, направленного на выработку конструктивных мер по оздоровлению климата и совершенствованию методов охраны окружающей среды, с другой – силы, извергающие ксенофобскую неприязнь…
Вполне очевидно, что второй, отнюдь не многочисленный лагерь враждебных Азербайджану сил, подпитывается, как верно заметил в своей статье в Newsweek помощник президента Хикмет Гаджиев – «тремя Армениями», одержимыми идеями реваншизма и новой агрессии.
Напрашивается прямая аналогия с басней русского баснописца И.А. Крылова «Лисица и виноград» - армянская реакция, утопая в нечистотах биологической злости и паталогической зависти, будучи неспособной обрести международный авторитет, пытается грязными методами подвергнуть Баку дискредитации. Но при этом обнажает всю свою лицемерную, мизантропическую сущность. Да, действительно: «Хоть видит око, да зуб неймет»!
При этом детерминизм армянского пропагандистского, а скорее фальсификаторского «воинства» вовлекает в орбиту своего влияния все более или менее известные антиазербайджанские силы.
Однако этому «воинству», состоящему из проармянских материковых и диаспоральных элементов, удается изловить в свои сети, используя финансовые, электоральные, лживые приманки лишь самые непотребные, скандальные, погрязшие в политических, финансовых и иных интригах личности.
Возьмём хотя бы главу германской делегации в ПАСЕ Франка Швабе, устроившего очередную антиазербайджанскую игру в ПАСЕ. Неуклюже жонглируя избитыми и набившими оскомину постулатами о «нарушении прав человека и политзеков в Азербайджане», сей «моралист» сам оказался фигурантом коррупционных скандалов.
Или докладчик ПАСЕ по мониторингу Азербайджана, депутат из Норвегии Лиз Кристофферсен, избравшая платформу «ухудшения ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией», не соизволила в период нахождения в Азербайджане встретиться с изгнанными из Карабаха и Армении азербайджанскими беженцами. Низкопробное двурушничество, поддельный гуманизм, циничная подмена ценностных категорий!..
Но дальше всех остальных доморощенных кондотьеров в своем «крестовом походе» против Баку устремился отставной главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо, призвав армян всего мира к объединению во имя осуществления в СМИ кампании против проведения в Баку COP 29. Его ложная мотивация по вопросу ареста военных преступников - лидеров карабахских сепаратистов, не выдерживает никакой критики! Парадоксальным видится то, как чиновник, которому инкриминировано участие в коррупционных схемах, домогательстве, наличии незаконных офшорных счетов, позволяет себе «обличать» пострадавшее от политики оккупации государство в защиту военного преступника Араика Арутюняна, отдавшего приказ о расстреле из пушек второй столицы Азербайджана.
Ещё один экс - бывший руководитель внешнеполитического ведомства Франции Бернар Кушнер, с подачи армянской диаспоры присоединился к хору азербайджанофобов. Циничность и лицемерие месье Кушнера безгранично!
Разоблаченный французским писателем Пьером Пеан в смешивании частных и государственных интересов во время работы в двух коммерческих консалтинговых структурах Africa Steps и Imeda, что согласно конституции 1958 года считается наказуемым деянием, а также в ещё более кощунственном преступлении по умышленному скрытию преступлений, заключающихся в торговле человеческими органами в время войны в Косово, поведанном миру в 2008 году бывшим прокурором Гаагского трибунала Карла дель Понте в книге «Охота. Я и военные преступники» и полковником французского спецназа Жака Хогарда в книге «Европа погибла в Приштине» (2014), он не считает аморальным предъявлять претензии в ущемлении прав человека целому государству!
Такова криминальная составляющая креатуры армянской пропагандистской машины… И раздающиеся из уст столь скомпрометированных фигур абсурдные, бездоказательные обвинения в адрес Азербайджана являются вызовом всему мировому сообществу…
В то же время инсинуации, продуцированные армянскими реакционными кругами, имели место в Бонне и на территории Франции. Но все эти жалкие потуги по дискредитации ведущей роли Баку в «Конференция сторон» (Conference of Parties - COP) обречены на фиаско, ибо все государства мира, в том числе и сама Армения подали свои голоса за проведение очередного форума COP-29 именно в Баку.
Данная позиция стран-участниц Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата продиктована возрастающей ролью Ильхама Алиева и азербайджанского государства в формировании нового мирового и регионального порядка.
К тому же, избрав стратегию политизации зеленой экономики, эти силы не замечают приоритетность азербайджанской энергетической модели, направленной на создание «зеленых» видов энергии, ее транспортировки на мировые рынки, высокий потенциал возобновляемых источников энергии в республике, и формирование зоны «зеленой» энергии на освобожденных от армянской оккупации Карабахе.
Вместе с тем, возникает справедливый вопрос, если форум COP-29 высветил наряду с доминирующей позитивностью своего глобального значения и генерируемый армянскими реваншистскими кругами негативизм, то может ли он сыграть роль стимулирующего фактора для консолидации азербайджанского общества, его сплочения вокруг идейно-политической платформы президента Ильхама Алиева?!
Ответ однозначен: не только может, но уже имеет подобное воздействие, ибо синхронность в противодействии всем попыткам международной армянской реакции в альянсе с мировыми антиазербайджанскими силами подвергнуть саботированию повышающее международный политический и гуманитарный статус Азербайджана проведение глобальной конференции COP-29, способна проиллюстрировать общенациональное, гражданское единение, альтернативы которому не существует…