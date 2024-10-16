«Хезболла» уничтожила танки Израиля
09:54 766
Боевые подразделения движения «Хезболла» уничтожили два танка Армии обороны Израиля на ливано-израильской границе, утверждает телеканал Al Mayadeen.
По его данным, два танка Merkava были уничтожены противотанковыми ракетными комплексами в ходе боев на холме Лаббунех у побережья Средиземного моря. Среди членов экипажа боевых машин есть погибшие и раненые.
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