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Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"
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Мария Захарова: "Ханкенди - это территория Азербайджана. И точка"

«Хезболла» уничтожила танки Израиля

09:54 766

Боевые подразделения движения «Хезболла» уничтожили два танка Армии обороны Израиля на ливано-израильской границе, утверждает телеканал Al Mayadeen.

По его данным, два танка Merkava были уничтожены противотанковыми ракетными комплексами в ходе боев на холме Лаббунех у побережья Средиземного моря. Среди членов экипажа боевых машин есть погибшие и раненые.

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