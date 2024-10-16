В Карабахе и Восточном Зангезуре реализуют стипендиальные программы

В Карабахе и Восточном Зангезуре планируется проведение просветительских мероприятий для школьников и организация стипендиальных программ. Об этом заявил председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев на встрече с руководителями субъектов предпринимательства, работающих в сфере образования.

Участникам встречи сообщили, что из 8 660 бывших вынужденных переселенцев, вернувшихся на родные земли, более 1000 являются школьниками.

На мероприятии было отмечено, что через образовательную программу учащимся будут переданы инновационные методы обучения, технологические навыки, лидерские качества и знания о различных секторах экономики. С целью обучения и развития молодежи будут представлены стипендиальные программы в таких областях, как экономика, цифровой маркетинг, электронная коммерция, IT-решения, дизайн и другие.