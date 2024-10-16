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Режиссера Некрасова арестовали, а потом выдворили из России

10:06 534

Российский режиссер Андрей Некрасов, которого задержали во время съемок фильма в Смоленской области, покинул Россию, сообщается в фейсбуке режиссера.

«Вчера приставы привезли Андрея в Москву, он покинул Россию и сейчас находится в «третьей» стране. Жизни и здоровью угрозы нет. Он сам выйдет на связь, когда это будет возможно и удобно», – говорится в публикации близких Некрасова.

Андрей Некрасов родом из Петербурга, в 1970-х переехал в Германию, у режиссера есть гражданство только этой страны.

24 августа Некрасова задержали во время съемок его нового фильма в Смоленской области. По версии сотрудников ФСБ, съемки проходили без разрешения рядом со зданием ведомства. Режиссер утверждает, что не знал, что там находится здание спецслужбы. Суд привлек Некрасова по административной статье о незаконном осуществлении трудовой деятельности, его арестовали и поместили в центр содержания иностранных граждан. Позднее семья Некрасова сообщила, что 29 августа суд принял решение о «немедленном выдворении» режиссера из России.

Андрей Некрасов – автор нескольких художественных и документальных фильмов, включая картину «Недоверие» о взрывах жилых домов в Москве в 1999 году, «Бунт. Дело Литвиненко» об отравлении бывшего сотрудника ФСБ в Лондоне и фильм о смерти Сергея Магнитского в российском СИЗО «Акт Магнитского – За кулисами».

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