Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом «Моссада»

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назначил Хасана Махмуда Рашада новым главой Службы общей разведки (GIS). Его предшественник генерал-майор Аббас Камель, назначен советником президента, генеральным координатором служб безопасности и специальным посланником президента. Еще два дня назад генерал Камель, руководитель одной из самых мощных и секретных организаций Египта, встречался с директором израильской ШАБАК Роненом Баром. Встречался безрезультатно. И вчера последовала отставка, потому как ас-Сиси стало окончательно ясно – генерал Камель на своей должности не тянет. Правда, генерал не ушел в никуда. На него навешали почетных должностей вроде «советника президента», «генерального координатора» и «специального посланника» - но в Египте все понятно, что эти должности сугубо декоративные. И Аббас Камель получил их не с прицелом на новые, еще более высокие назначения – а лишь с учетом его прежних заслуг и того, что он долгие годы входил в ближний круг ас-Сиси, в число его доверенных лиц, которым египетский президент мог спокойно поручать самые деликатные дела.

GIS – вершина египетских спецслужб, в которые также входят Управление военной разведки и рекогносцировки, а также Агентство национальной безопасности. На ней – как зарубежные операции, так и борьба с инакомыслием внутри страну. У нее широчайшие полномочия, огромное финансирование, масса бизнес-активов, а над ней – только президент. Шесть лет генерал Камель руководил этим монстром, и считалось, что он был вполне успешен в этой должности. Во всяком случае, публичных претензий ас-Сиси к нему не предъявлял. Но не потому, что их не было, а потому что Аббас Камель пользовался авторитетом среди генералов египетской армии, этого «государства в государстве», плотно опутавшего и власть, и экономику Египта. К тому же – был успешен в бизнесе, точнее – в управлении активами, которые принадлежали GIS. Но грянул кризис – и выяснилось, что исполнительный и преданный чиновник хорош, когда все благополучно. Но совсем не годится, если действовать приходится в условиях кризиса. А у Египта сейчас и Газа, восемнадцать месяцев войны в соседнем Судане, от которой в Египет бежало более 400 тысяч жителей этой страны, и хуситы, и обострение с Эфиопией. Ливия, опять же, где турецкие спецслужбы полностью переиграли египтян, и теперь ас-Сиси приходиться примирятся с Эрдоганом.

Аббас Камель чувствовал, что ас-Сиси им все более недоволен, и потому пару месяцев назад попросил президента, чтобы тот снял с него ряд обязанностей, сославшись на ухудшающееся состояние здоровья. Но получил жесткий отказ из серии «исправишь свои ошибки – и уйдешь». Камель попытался – но здесь его ожидала просто вопиющая неудача: лидером ХАМАС Яхья Синвар отказался контактировать с египтянами – но восстановил контакты с Катаром, дав понять, что пока не видит Каир в качестве посредника в переговорах. Шокированы таким поворотом событий оказались все – и израильтяне, и окружение ас-Сиси, и американцы. Поскольку Катар в качестве посредника для них игрок куда более сложный, чем более податливый к компромиссам Каир. Осведомленные источники говорят, что после встречи с генералом Камалем Ронен Бар был в бешенстве, поскольку тот не смог дать конкретный ответ ни на один поставленный перед ним вопрос, отделываясь общими фразами. Что тут же стало известно ас-Сиси.