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Лидер немецкой оппозиции призвал поставить ультиматум Путину

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10:22 269

Лидер немецкой оппозиционной ХДС/ХСС Фридрих Мерц, обращаясь к канцлеру Шольцу, призвал поставить президента России Владимира Путина перед фактом: если в течение 24 часов он не прекращает бомбардировки украинских мирных городов, то Германия поставит Украине крылатые ракеты Taurus со снятием всех текущих ограничений на дальность.

«Вы должны очень чётко и ясно сказать Путину, что мы больше не потерпим его неизбирательные бомбардировки гражданской инфраструктуры, больниц, детских домов. А если он продолжит это делать, широким консенсусом в Европе должно быть принято решение о снятии ограничений по дальности для украинских вооружений.

Если Путин не примет это, то без предупреждения должен быть предпринят следующий шаг: если он не прекратит бомбардировку гражданского населения Украины в течение 24 часов, то Германия должна поставить крылатые ракеты Taurus.

Знаете, я не могу избавиться от впечатления, что угрозы применить тактическое ядерное оружие по Западу также значительно на вас влияют.

В последние недели я всё чаще и чаще вспоминаю слова французского филосова Мишеля де Монтеня, который однажды сказал, что страх - мать жестокости.

Господин канцлер, пришло время для нас преодолеть нашу боязнь Путина, чтобы по-настоящему положить конец зверствам в Украине.

Если мы этого сейчас не сделаем, то через несколько лет снова упрекнём себя, что мы неправильно оценили ситуацию.

Мы неправильно оценили её в 2014 году. И мы не можем ещё раз неправильно оценить её в 2024 году.

Потому что, если это повторится, мы коллективно останемся ненадёжными перед лицом истории», - сказал Мерц.

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