В Минздраве встретились с участниками VI Общереспубликанского форума детей Азербайджана

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с группой участников VI Общереспубликанского форума детей Азербайджана. В ходе встречи, прошедшей в теплой атмосфере, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что защита прав детей является одним из приоритетов государства: «Президент Ильхам Алиев всегда уделяет особое внимание и заботу защите здоровья детей. В соответствии с распоряжением главы государства, 2009 год был объявлен «Годом ребенка» в Азербайджане».

Подчеркнув важность мероприятия, Теймур Мусаев сказал: «Начиная с 2009 года, раз в три года проводится Общереспубликанский форум детей Азербайджана. Этот форум важен с точки зрения повышения социальной активности детей, а также привлечения внимания государственных органов, общественности и гражданского общества к защите прав детей. Тем самым, форум предоставляет детям возможность делиться своими эмоциональными переживаниями и проблемами, проявлять инициативу и свои способности». Министр здравоохранения также выразил уверенность, что это мероприятие станет важным событием в жизни детей и, в то же время, поспособствует развитию их личностного потенциала.

«Вашему молодому поколению посчастливилось стать свидетелями территориальной целостности Азербайджана. Под руководством главы государства, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева героические сыны Родины за 44 дня вписали в историю нашей страны одну из самых славных страниц. Ценой жизни и крови шехидов, благодаря самоотверженности наших солдат и офицеров закончилась 30-летняя разлука с родиной, тоска по Карабаху. Возможно, кто-то из вас станет выпускником Карабахского университета, а в будущем станет известным ученым или врачом», - отметил в заключение министр здравоохранения. Поблагодарив министра за теплую встречу, дети отметили, что всегда чувствуют заботу государства. Дети также подчеркнули, что, в связи с объявлением 2024 года в Азербайджане «Годом солидарности во имя зеленого мира», они активно участвуют в различных мероприятиях, что повышает их интерес к данной теме.