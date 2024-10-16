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Банк ABB делает еще один шаг вперед в развитии рынка капитала!

10:38 686

Банк ABB сделал очередной важный шаг на пути к активному развитию рынка капитала в нашей стране. Теперь в приложении ABB mobile стал доступен вторичный рынок акций банка. Акционеры Банка ABB могут управлять своими портфелями и осуществлять сделки по покупке и продаже акций непосредственно с помощью приложения.

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана о мерах по привлечению частных инвестиций в государственные предприятия успешно состоялась первая массовая эмиссия акций Банка ABB. Этот процесс, способствующий развитию рынка капитала в стране, завершился впечатляющим результатом: количество акционеров банка увеличилось с 1794 до 35 105 человек, а доля частных акционеров достигла 7,8%. В кратчайшие сроки рынок капитала Азербайджана пополнился значительным числом новых участников.

В период подписки на акции Банк ABB впервые применил инновационный подход, осуществляя прием заявок через приложение ABB mobile. Удобство и доступность подачи заявок сыграли ключевую роль в активном участии инвесторов. С введением функции покупки и продажи акций на вторичном рынке через ABB mobile будет дан новый импульс развитию рынка капитала нашей страны.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.

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