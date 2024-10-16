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Массовые обыски у российских врачей

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Накануне в Москве, Ижевске и Рязани прошли обыски у врачей, которые в августе 2024 года подписали открытое письмо в Следственный комитет России с требованием расследовать смерть Алексея Навального в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, рассказал директор ФБК Иван Жданов.

«Медуза» передает, что Александр Ванюков (инициатор одного из писем с требованием расследовать гибель Навального, а также других публичных обращений медицинских работников) сообщил, что сотрудники правоохранительных органов также пришли с обыском к врачам, которые не подписывали письма, связанные с Навальным.

«Это произошло, по-моему, в Ижевске. Человек не подписывал письмо с требованием о расследовании смерти [Навального]. Он подписывал другое письмо, которое не имело отношения к Алексею Навальному, но тем не менее обыск прошел и у нее тоже», — сказал Ванюков.

По его словам, после обысков были задержаны три врача, одного из них отпустили. Еще к одной медицинской работнице пришли с обыском, но задерживать ее не стали.

В первую очередь следственные действия коснулись администраторов чата врачей, в котором собирали подписи по той или иной инициативе, объяснил Ванюков. На вопрос, мог ли кто-то из участников чата написать донос, он ответил: «Чат был довольно большой. Можно предположить, что кто-то из участников был не совсем тем, за кого себя выдает, несмотря на то, что мы старались подтверждать их личности. Тем не менее какое-то время там могли находиться люди, не имеющие отношения к медицине».

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