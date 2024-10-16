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Yelo Bank предлагает страхование жизни заемщикам

10:43 400

Yelo Bank предоставляет услугу «Кредитное страхование жизни» для своих клиентов, оформляющих кредит. Эта услуга страхует риски, связанные с состоянием здоровья заемщика и позволяет покрыть остаток задолженности в случаях смерти, инвалидности или несчастного случая. Благодаря этому Yelo Bank поддерживает семьи своих клиентов в непредвиденных обстоятельствах, защищая их от финансового бремени и давая возможность сохранить стабильность.

Новая услуга Yelo Bank обеспечивает не только финансовую защиту, но и улучшает качество персонального банковского обслуживания. Жизнь может преподносить неожиданные сюрпризы — «Кредитное страхование жизни» помогает создать надежный и стабильный финансовый фундамент.

Страхование можно оформить как при заказе кредита онлайн в мобильном приложении Yelo, так и при посещении отделения. За дополнительной информацией обращайтесь в колл-центр по номеру 981. Подать заявку на кредит онлайн: https://bit.ly/kreditle.

У вас есть дополнительные вопросы о банковских услугах (https://www.yelo.az/az/individuals/loans/consumer-loan/)? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты FacebookInstagramWhatsАpp или yelo.az

Yelo Bank – яркий Банкинг! 

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Главу египетской разведки ушли. Сразу после встречи с шефом израильской контрразведки горячая тема
10:07 3130
Полчища гусениц напали на Баку
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09:20 5255
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На кону и судьба Молдовы
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Датчане, шведы, исландцы заполонили Баку ФОТО, ВИДЕО
02:18 10338
Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..»
Помощник Алиева отвечает Западу в Newsweek: «Это аморально!..» мы прорываем блокаду
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