Yelo Bank предлагает страхование жизни заемщикам

Yelo Bank предоставляет услугу «Кредитное страхование жизни» для своих клиентов, оформляющих кредит. Эта услуга страхует риски, связанные с состоянием здоровья заемщика и позволяет покрыть остаток задолженности в случаях смерти, инвалидности или несчастного случая. Благодаря этому Yelo Bank поддерживает семьи своих клиентов в непредвиденных обстоятельствах, защищая их от финансового бремени и давая возможность сохранить стабильность.

Новая услуга Yelo Bank обеспечивает не только финансовую защиту, но и улучшает качество персонального банковского обслуживания. Жизнь может преподносить неожиданные сюрпризы — «Кредитное страхование жизни» помогает создать надежный и стабильный финансовый фундамент.

Страхование можно оформить как при заказе кредита онлайн в мобильном приложении Yelo, так и при посещении отделения. За дополнительной информацией обращайтесь в колл-центр по номеру 981. Подать заявку на кредит онлайн: https://bit.ly/kreditle.

У вас есть дополнительные вопросы о банковских услугах (https://www.yelo.az/az/individuals/loans/consumer-loan/)? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, WhatsАpp или yelo.az.

Yelo Bank – яркий Банкинг!