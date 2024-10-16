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После угроз американцев Израиль пропустил в Газу грузовики с гумпомощью

10:45 627

Власти Израиля пропустили на север Газы 50 грузовиков с гуманитарной помощью после угрозы США ограничить поставки оружия. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Израиль разрешил въезд 50 грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа через несколько часов после того, как Соединенные Штаты подтвердили, что продолжающиеся поставки оружия Вашингтоном находятся под угрозой, если израильские власти в течение 30 дней не предпримут серьезных шагов для урегулирования нарастающего гуманитарного кризиса в палестинском анклаве, отмечает издание.

Газета приводит данные Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ), согласно которым 50 грузовиков с продовольствием, водой, медикаментами и материалами для временных укрытий были переброшены из Иордании. В КОГАТ заверили, что Израиль «будет продолжать облегчать ввоз гуманитарной помощи в Газу», отмечает The Times of Israel.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер подтвердил, что госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин направили своим израильским коллегам письмо, в котором потребовали «в течение 30 дней принять конкретные меры» по улучшению гуманитарной ситуации в палестинском анклаве.

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