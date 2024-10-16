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КНДР обрубила все связи с Южной Кореей

11:03 714

КНДР полностью разорвала автомобильное и железнодорожное сообщение с Республикой Корея на востоке и западе Корейского полуострова в рамках политики по территориальному размежеванию с южным соседом. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его информации, Генштаб Корейской народной армии принял меры по «полному физическому разрыву автомобильных и железных дорог, ведущих в Южную Корею, на территории КНДР в восточном и западном районах южной границы» в рамках курса по «полному разделению территориальных пределов, находящихся под государственной властью КНДР, с территорией Республики Корея».

15 октября были подорваны участки дорог протяженностью 60 м в селе Камхо провинции Канвондо на востоке страны и в селе Тоннэ на западе. ЦТАК поясняет, что данное решение принято в соответствии с требованиями конституции и военно-политической «ситуации, которая доходит до грани войны» на Корейском полуострове из-за провокаций «враждебных сил». В Министерстве охраны земли и окружающей среды подтвердили, что подрыв дорог не оказал негативного влияния на окружающую среду.

Власти отметили, что в результате подрыва транспортные коммуникации были «основательно разорваны».

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