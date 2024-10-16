Впервые в Шуше ярмарка труда

Государственное агентство по вопросам занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в соответствии с программой «Великое возвращение» продолжает активные мероприятия по трудоустройству жителей, переселяемых на освобожденные от оккупации территории. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Согласно сообщению, в качестве очередного мероприятия в этом направлении при поддержке Специального представительства президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Госагентство впервые организовало в Шуше ярмарку труда. В мероприятии приняли участие 26 работодателей из государственного и частного секторов, было представлено более 250 вакансий по различным сферам деятельности.

Председатель правления Госагентства Садиг Алиев, главный консультант Специального представительства президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Эльшад Искендеров ознакомились с вакансиями, представленными на ярмарке, встретились с работодателями. В мероприятии также приняли участие члены Общественного совета при министерстве, представители НПО.

На ярмарке была проведена регистрация претендентов на рабочие места и будет осуществлено трудоустройство на соответствующие вакансии подходящих кандидатов. Участникам также была предоставлена информация о программе самозанятости, курсах профессиональной подготовки, организованных в Карабахском центре профессиональной подготовки. Также была проведена регистрация жителей, желающих принять участие в программе самозанятости, курсах профподготовки.