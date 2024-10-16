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Российский самолет подлетел к Германии. Берлин поднял истребители

11:18 1049

Германия подняла в воздух истребители из-за российского самолета-разведчика Ил-20, который находился в международных водах Балтийского моря между немецким островом Рюген и датским Борнхольмом. По данным ВВС Германии, российский самолет летел без радиосвязи и плана полета, из-за чего с немецкого аэродрома Росток-Лаази были подняты два истребителя Eurofighter, которые должны были «установить визуальный контакт» с нарушителем.

Как отмечает немецкий портал Aero, Россия часто использует Ил-20 для радиоразведки, собирая информацию о странах НАТО. По сведениям портала, в среднем за последние два года немецкие истребители поднимались для таких перехватов «каждые три-четыре недели».

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