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Украину атаковали десятки беспилотников

11:18 455

Российские войска в ночь на 17 октября запустили по территории Украины 56 дронов, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

22 беспилотника, по данным украинских военных, удалось сбить над Сумской, Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Николаевской, Черкасской, Одесской и Тернопольской областях. 27 дронов были «локационно потеряны» в результате работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще два БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в сторону Беларуси, заявило командование Воздушных сил ВСУ.

«Зафиксировано пять попаданий ударных БПЛА по объектам инфраструктуры в прифронтовых областях», - говорится в сообщении без уточнения подробностей.

Киевская городская военная администрация сообщила, что прошедшим вечером и ночью воздушную тревогу в городе объявляли четыре раза, суммарно она длилась три с половиной часа. Все дроны удалось сбить на подступах к городу или над самим Киевом, сообщил глава городской администрации Сергей Попко. В Деснянском районе Киева, по его словам, в результате атаки дронов было повреждено остекление и внутренняя отделка на трех этажах многоквартирного жилого дома, жители не пострадали.

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